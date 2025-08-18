Pour sa grande première à Geoffroy-Guichard, Chico Lamba a parfaitement répondu présent lors de la large victoire de l’ASSE contre Rodez (4-0). Entre ambiance enivrante, complicité naissante avec Mickaël Nadé et intégration réussie, le défenseur portugais a déjà conquis le Chaudron. Il s'est exprimé en zone mixte au micro d'EVECT.

Il y a des soirs qui marquent une carrière. Pour Chico Lamba, la rencontre face à Rodez restera sans doute gravée dans sa mémoire. Arrivé cet hiver à l’AS Saint-Étienne, le défenseur central portugais disputait son tout premier match à Geoffroy-Guichard. Résultat : une prestation solide et une victoire éclatante des Verts (4-0) face à une équipe ruthénoise dépassée.

Au coup de sifflet final, Lamba affichait un large sourire, encore ému par l’ambiance extraordinaire vécue dans l’antre stéphanoise : « Mes sensations étaient bonnes ce soir. L’ambiance était incroyable, j’étais vraiment content de découvrir ce stade et de remporter ce match ». Ses coéquipiers l’avaient prévenu : Geoffroy-Guichard est unique. Mais rien ne remplace l’expérience vécue de l’intérieur.

Une charnière solide avec Nadé et des automatismes en progrès

Si l’ASSE a su se montrer redoutable offensivement, la rigueur défensive a également pesé dans le scénario de la rencontre. Aux côtés de Mickaël Nadé, Chico Lamba a formé une charnière centrale rassurante. Le Portugais n’a pas tari d’éloges sur son partenaire : « Mon association avec Mickaël est très bonne, il m’aide beaucoup. Je suis nouveau dans cette équipe donc il faut qu’on apprenne à tous communiquer ensemble mais c’est de mieux en mieux ».

Une entente qui ne demande qu’à se renforcer et qui illustre la capacité des Verts à intégrer de nouveaux éléments sans rompre l’équilibre défensif. Lamba n’a pas oublié de souligner la difficulté de préserver sa cage inviolée : « Ce n’est pas facile de ne pas concéder de but dans un match. Nous devions rester concentrés pendant 90 minutes ».

Lui-même, encore en phase d’adaptation, se sent de plus en plus à l’aise physiquement. Une montée en puissance qui devrait rapidement renforcer le secteur défensif stéphanois.

Joshua Duffus et João Ferreira (ASSE), les symboles d’un collectif en marche

Dans son analyse, Chico Lamba a aussi tenu à saluer la prestation de son jeune coéquipier Joshua Duffus, de plus en plus convaincant sous le maillot vert : « Il gagne en confiance, notamment avec sa prestation de ce soir. C’est un très bon joueur. Il aide beaucoup l’équipe, on doit lui laisser du temps pour exprimer ses qualités ».

Autre clin d’œil : l’intégration de João Ferreira, nouvel arrivant portugais, facilitée par la présence de Lamba. « Il est très content d’être là. C’est un nouveau joueur pour aider l’équipe et on l’a accueilli comme un groupe », a confié le défenseur avec fierté. Ces propos traduisent un état d’esprit collectif et une solidarité qui, bien au-delà des performances individuelles, constituent la véritable force des Verts cette saison.

Le Chaudron, moteur de l’ASSE et défi supplémentaire pour Lamba

Si tout n’a pas été parfait – Lamba a reconnu quelques mésententes avec Gautier Larsonneur dues au bruit assourdissant du stade – le Portugais s’en amuse presque : « On ne s’entendait pas, le stade était si bruyant ! Mais ça s’est bien terminé ».

Cette atmosphère incandescente, à la fois moteur et défi, est ce qui fait la singularité de Geoffroy-Guichard. Elle galvanise les joueurs, mais impose aussi une rigueur de communication. Pour un nouvel élément comme Lamba, c’est un apprentissage indispensable. Et quoi de mieux qu’un baptême réussi pour se lancer dans une aventure stéphanoise qui s’annonce pleine de promesses ?

Une intégration réussie et des perspectives encourageantes

Au-delà du simple match, Chico Lamba a surtout gagné la confiance d’un public exigeant mais passionné. Son aisance grandissante, sa complicité avec ses partenaires et son enthousiasme affiché laissent entrevoir une suite positive. Pour l’ASSE, en quête de constance et d’un retour au premier plan, disposer d’un défenseur capable de s’imposer rapidement est un atout précieux.

La soirée contre Rodez a donc été plus qu’une simple victoire : elle a marqué le début d’une histoire entre Chico Lamba et Geoffroy-Guichard. Une histoire que les supporters espèrent longue et riche en succès.