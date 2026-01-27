Irvin Cardona traverse une période délicate à l’ASSE. Remplaçant lors des dernières rencontres, l’attaquant stéphanois peine à retrouver son efficacité au moment où les Verts manquent cruellement de réalisme offensif.

L’hiver est compliqué pour Irvin Cardona. L’attaquant de l’ASSE a perdu sa place de titulaire au fil des rencontres. Eirik Horneland lui préfère désormais le jeune Nadir El Jamali, plus en vue ces dernières semaines. Un choix fort de la part du staff, difficile à contester au regard des dernières prestations de l’international maltais. Entré en jeu à plusieurs reprises, Cardona n’a pas su faire basculer les matchs. Le timing est d’autant plus cruel pour le néo-papa, qui traverse une phase professionnelle compliquée à l'ASSE.

Irvin Cardona en difficulté depuis plusieurs semaines

Sur le terrain, Irvin Cardona semble en manque de confiance. Techniquement, les approximations se multiplient et son influence dans le jeu est en nette baisse. Dans les zones décisives, il peine à se montrer juste et efficace. Remplaçant lors des quatre dernières rencontres, il n’a disputé que 76 minutes sur les 270 possibles en ce début d’année. Un chiffre révélateur de son déclassement dans la hiérarchie offensive.

Statistiquement pourtant, son bilan reste loin d’être alarmant. Avec 5 buts et 2 passes décisives en 19 matchs joués, Cardona affiche des chiffres honorables. Il avait même été l’un des hommes forts de l’automne, brillant face à Pau (6-0), Troyes (3-2) et Nancy (2-1). Mais depuis fin novembre et ce piqué inscrit contre Nancy, l’attaquant stéphanois n’a plus trouvé le chemin des filets. Une disette qui pèse lourd dans le jugement du staff.

L’ASSE aura besoin d’un grand Cardona

La situation de Cardona s’explique aussi par une concurrence accrue. Nadir El Jamali profite de chaque opportunité et apporte fraîcheur, audace et percussion. Dans le même temps, l’ASSE souffre offensivement. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : un seul but inscrit lors des trois derniers matchs, malgré 46 tirs tentés. L’absence d’un Lucas Stassin réellement décisif, conjuguée aux retours progressifs de Davitashvili et Duffus, complique l’animation offensive.

Pourtant, les Verts savent ce qu’Irvin Cardona peut apporter. Grand artisan de la montée en Ligue 1 lors de la saison 2023-2024, il a déjà démontré son importance dans les moments clés. Son expérience, sa capacité à attaquer la profondeur et son sens du but pourraient rapidement redevenir précieux. Dans une fin de saison où chaque point comptera, l’ASSE aura besoin de toutes ses forces offensives. Y compris d’un Cardona capable de retrouver confiance et efficacité. Le temps presse.