L’ASSE Féminine s’active sur le marché hivernal. Trois recrues ont déjà rejoint le groupe de Sébastien Joseph. Mais dans le même temps, un départ vient d’être officialisé : celui d’Adèle Connesson, jeune espoir du football français.

Durant ce mercato d’hiver, l’AS Saint-Étienne a enregistré les arrivées de Moira Kelley, Kaylan Bradford-Williams et Tyler Isgrig. Des renforts jugés nécessaires par le club pour tenter d’assurer le maintien en Arkema Première Ligue. Mais ces arrivées s’accompagnent aussi d’un mouvement dans le sens inverse. Sébastien Joseph devra désormais composer sans Adèle Connesson, dont le départ a été annoncé ces dernières heures. La joueuse a directement rejoint un club concurrent, le Racing club de Lens !

Adèle Connesson annonce son départ de l’ASSE

Le 24 juin 2024, l’ASSE officialisait l’arrivée d’Adèle Connesson. Dans le communiqué du club, la jeune joueuse était alors décrite comme « avide de temps de jeu, capable de bouleverser une hiérarchie ». Des mots signés Laurent Mortel, entraîneur des Vertes à l’époque.

Sous le maillot stéphanois, Adèle Connesson a rapidement trouvé sa place dans la rotation. En un an et demi, elle a disputé de nombreuses rencontres. Dès sa première saison, elle a pris part à 25 matchs toutes compétitions confondues. Cette saison, elle comptait déjà 18 apparitions. Un temps de jeu conséquent pour une joueuse encore jeune, qui confirmait sa progression.

Pourtant, ce lundi, elle a officialisé son départ de l’ASSE via ses réseaux sociaux.

Un nouveau départ pour la jeune internationale

À seulement 21 ans, Adèle Connesson s’apprête à relever un nouveau défi. Passée auparavant par Metz et Reims, la joueuse a également connu les sélections avec les équipes de France jeunes. Une expérience déjà solide, renforcée par ses derniers mois passés en Arkema Première Ligue.

Dans un message publié sur ses réseaux, elle a tenu à remercier le club et son entourage :

« Un chapitre se ferme. Après un an et demi riche en expériences et en émotions, il est temps pour moi de vous dire au revoir.

Merci au club et aux supporters pour votre énergie et votre soutien. Et un grand merci à mes coéquipières, avec qui j’ai partagé cette aventure. Le meilleur reste à venir »

Un départ qui marque la fin d’une étape, mais aussi le début d’un nouveau projet pour la jeune joueuse, tandis que l’ASSE Féminine poursuit son mercato avec l’objectif clair de se maintenir dans l’élite.