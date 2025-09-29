Ce lundi soir à 20h45, Boulogne-sur-Mer accueille le Red Star pour clore la 8e journée de Ligue 2. Un affrontement entre deux formations aux trajectoires bien différentes, mais dont l’enjeu reste tout aussi important dans la dynamique du championnat. Résumé.

L’ASSE pouvait voir le Red Star recoller ce lundi soir. Après un début de saison difficile, Boulogne-sur-Mer semble enfin sortir la tête de l’eau. Le club nordiste, longtemps lanterne rouge, restait sur deux victoires en trois matchs, dont un succès retentissant cette semaine sur la pelouse de Montpellier (1-3) en Ligue 2. Cette performance à l'extérieur a non seulement offert un bol d'air à Boulogne mais également prouvé que le groupe est capable de hausser son niveau face à ses adversaires. Avec 6 petits points avant cette nouvelle journée, la marge d'erreur reste cependant extrêmement réduite. Une victoire face au Red Star permettrait de quitter la zone rouge et surtout de lancer, enfin, une série positive.

Le Red Star veut reprendre sa marche en avant

Boulogne-Red Star, c’est aussi un choc entre l'une des meilleures défense du championnat et l’une des attaques les moins prolifiques. Le Red Star, solide quatrième avant cette 8e journée avec 13 points s’est légèrement essoufflé après un début de saison prometteur. La défaite concédée face à Troyes (3-1), autre prétendant à la montée, a stoppé une série de quatre matchs sans défaite. Dans cette dynamique Ligue 2, face à une équipe relancée et portée par son public, le Red Star devra afficher un tout autre visage pour espérer repartir avec les trois points.

Boulogne Red Star : le match des extrêmes en Ligue 2 ?

Avec seulement 5 buts inscrits en six journées, Boulogne affiche la seconde pire attaque de Ligue 2… sauf que les signaux récents laissent penser à une possible inversion de tendance. Les trois buts marqués à Montpellier illustrent un réveil collectif. La réception du Red Star est donc un test grandeur nature : celui de la confirmation pour cette équipe souhitant s'installer en Ligue 2.

Résumé de Boulogne - Red Star

Au Stade de la Libération, l'US Boulogne et le Red Star étaient pressés. Après une entame rythmée, les visiteurs ouvrent le score rapidement grâce à un beau coup franc de Giovanni Haag (9'). Mais en confiance après leur victoire éclatante à Montpellier, les Nordistes égalisent dans la foulée grâce à Gabin Capuano (11'). Une action où Gaëtan Poussin n'aura pas été très inspiré dans le but audonien. Un premier acte animé mais sans autres réalisations avant une deuxième période où le Red Star a pris le contrôle.

Après avoir fait plier Boulogne, l'équipe de Grégory Poirier a logiquement pris l'avantage sur un centre-tir chanceux de Dylan Durivaux (64'), formé à l'ASSE. Un but qui suffit au bonheur du club audonien, alors que les promus ont cru égaliser dans le temps additionnel (90'+5), but finalement refusé pour hors-jeu. Une victoire qui permet au Red Star de recoller au trio de tête en Ligue 2, à égalité avec Pau (3e, 16 points), à un point de l'ASSE (2e, 17 points) et à trois de l'ESTAC Troyes (1er, 19 points).