Alors que l’ASSE s’apprête à affronter le Red Star ce samedi pour la 13e journée de Ligue 2, les Green Angels ont tenu à adresser un message fort à leurs joueurs. Malgré leur absence au stade Bauer, ils n'ont pas manqué de faire entendre leur voix.

La semaine actuelle est très importante pour la suite de la saison de l’ASSE. Battus lourdement à Annecy (4-0) samedi dernier, les Verts ont parfaitement réagi en milieu de semaine. Ils ont infligé une correction à Pau (6-0), alors 3e du classement. Un véritable électrochoc, qui a rassuré supporters et staff à l'approche d’un nouveau déplacement crucial.

Ce samedi, les hommes d’Eirik Horneland se rendent au stade Bauer pour y défier un autre gros morceau : le Red Star, 3e du classement et à égalité avec l’ASSE en nombre de buts marqués (23). Un duel d’ambitieux, avant un troisième choc à venir contre Troyes, actuel leader, comptant 27 points.

Les Green Angels envoient un message fort avant le déplacement

Malgré l’absence annoncée des Green Angels et des Magic Fans en tribune ce week-end, faute d’un quota de places suffisant initialement proposé les fidèles ultras de l'ASSE n’ont pas manqué de faire passer leur message. Une banderole a été installée devant le centre d’entraînement de L’Étrat avant le départ du groupe pro pour Paris :

« Mardi vous avez mouché Pau… maintenant brillez à Paris, on veut les 3 points ! GA92»

Une déclaration claire et sans détour qui résume bien l’état d’esprit du Peuple Vert. Pas question de relâchement après un festival offensif à Geoffroy-Guichard. Les supporters attendent désormais de la constance, de l’ambition, et surtout des points.

Pas de parcage, mais un message reçu 5 sur 5 pour l'ASSE

Après le refus des groupes de se déplacer, un arrêté préfectoral est venu entériner l’interdiction de présence des supporters stéphanois à Bauer. Une situation frustrante pour les fidèles du Chaudron, d’autant que l’affiche promet une belle bataille sur le terrain.

La réponse est maintenant entre les pieds des joueurs. Un succès à Paris permettrait à l’ASSE de frapper fort et d’aborder la réception de Troyes avec un tout autre état d’esprit.