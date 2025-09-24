Passé par l’AS Saint-Étienne entre 2020 et 2023, Jean-Philippe Krasso garde un attachement fort aux Verts. Aujourd’hui au Paris FC, l’international ivoirien suit toujours de près l’actualité stéphanoise.

Dans un entretien accordé à Top Mercato, il a livré son regard sur le début de saison de l’ASSE… et sur l’explosion de Lucas Stassin.

« Mon fils est supporter de l’ASSE à vie »

Arrivé à l’ASSE en 2020, Krasso a porté le maillot vert pendant trois saisons avant de rejoindre l’Étoile Rouge de Belgrade, puis le Paris FC cet été. Mais son lien avec Saint-Étienne reste intact. « Je suis leurs matchs de temps en temps. Je ne vais pas vous mentir, je ne regarde pas trop le foot. Mais, à chaque fois que j’ai l’occasion de suivre l’ASSE, je le fais. Mon fils est né à Saint-Étienne, et ça crée des liens. Lui est supporter de ce club à vie », confie-t-il. Un attachement renforcé par ses souvenirs foréziens : « J’ai des liens à vie avec ce club. »

Krasso croit en la remontée des Verts

Leader de Ligue 2 après sept journées, l’ASSE impressionne par son efficacité et sa solidité. Krasso espère que cette dynamique mènera son ancien club en Ligue 1 : « J’espère qu’ils vont remonter cette saison car le football français a besoin d’un club comme Saint-Étienne. La descente en Ligue 2, je ne m’y attendais pas. Maintenant, ils ont fait un bon mercato qui pourrait permettre aux Verts de retrouver la Ligue 1. » Une confiance affichée qui souligne l’importance de l’ASSE dans le paysage du football français.

« Lucas Stassin, un attaquant complet »

L’un des symboles du renouveau stéphanois s’appelle Lucas Stassin. Auteur déjà de 4 buts en Ligue 2, l’attaquant belge a offert la victoire aux Verts à Amiens mardi (0-1). En connaisseur, Krasso apprécie : « C’est un joueur avec énormément de qualités. Je comprends pourquoi les dirigeants n’ont pas voulu le vendre. Il va beaucoup aider le club grâce à ses buts. C’est un attaquant complet ! Il est rapide, a une bonne frappe de balle et est très intelligent dans ses déplacements. Avec lui, l’ASSE ne va pas rester longtemps en Ligue 2. » Un hommage appuyé qui résonne comme un passage de témoin entre l’ancien buteur de Geoffroy-Guichard et la nouvelle pépite offensive du Forez.

Source : Top Mercato