Faux départ pour l'ASSE. Face à Laval, les joueurs d'Eirik Horneland ont manqué de solidité. Mais les Stéphanois doivent rebondir ce week-end face à Rodez pour valider leur statut en Ligue 2. Comme chaque semaine, le club stéphanois a révélé les coulisses de la préparation pour le premier match de la saison.

Un premier déplacement raté pour l'ASSE ?

L’ASSE ne voulait pas manquer son entrée en Ligue 2. Pourtant, surprise dès la 16e minute par Tchokounté (1-0), l’équipe a dû redoubler d’efforts pour recoller au score. Irvin Cardonna a rapidement répondu aux Tango (1-1, 27e), mais Augustine Boakye redonnait l’avantage à Laval quelques minutes plus tard (2-1, 35e).

Au retour des vestiaires, les Verts reprenaient les devants grâce à une superbe frappe croisée de Ben Old (3-1, 51e). Hélas, dans les dernières minutes, un but gag signé Clavreul est venu gâcher la fête et offrir le match nul aux locaux (3-3).

En conférence de presse, Eirik Horneland souhaite se tourner vers les prochaines échéances. "On va prendre ce point avec nous et construire avec. (...) Il y a quand même de bonnes choses qui ressortent de cette rencontre, relève le coach norvégien. "On a des joueurs de bonne qualité. Quand ils se trouveront tous ensemble, on aura des prestations d’un meilleur niveau."

Les recrues déjà imprégnées de l'histoire de l'ASSE

La semaine dernière, l'ASSE a eu l'occasion d'accueillir 3 nouveaux joueurs, mais aussi un représentant des arbitres avant la reprise du championnat. L'occasion de faire un peu de donner des consignes aux joueurs avant le début de saison

Les nouvelles recrues ont eu l'occasion de visiter le musée des Verts, Joao Ferreira s'est exprimé à ce sujet : "C'est incroyable. J'ai hâte d'être au moment de jouer ici avec les supporters et tout le reste. Le musée est énorme et c'est génial avec tout ce que l'équipe a accompli. Je suis très heureux et j'ai vraiment hâte de jouer ici."

Ebenezer Annan a eu l'occasion de découvrir ses nouveaux coéquipiers du coté de l'Etrat. De quoi ravir Augustine Boakye qui rencontre son "frère" ghanéen.

De la frustration après le nul à Laval

Aïmen Moueffek après Laval - ASSE : "Beaucoup de frustration, beaucoup de déception. On aurait voulu finir ce match avec la victoire, avec les trois points. Mais voilà, je pense que ça a été beaucoup d'apprentissage ce soir et il faudra retenir des leçons pour les matchs suivants. Bien sûr, tout n'est pas à jeter ce soir. Je pense qu'on a fait un bon match. On a maîtrisé le jeu, on a eu pas mal d'actions, on s'est reculé beaucoup d'actions. Il faut reconnaître le positif et apporter du négatif. On sait qu'on préfère jouer à domicile, surtout avec le public qu'on a. On va tout faire pour commencer à domicile avec une victoire."