Alors que la Ligue 2 s'apprête à reprendre ses droits, Lucas Stassin figure parmi les grands favoris pour le titre de meilleur buteur. La première place est occupée par Alexandre Mendy, selon les cotes des sites de paris sportifs. L'attaquant belge de l'ASSE, auteur de 12 buts la saison dernière en Ligue 1, est bien décidé à marquer de son empreinte la saison.

À quelques heures de la reprise de la saison 2025-2026 de Ligue 2, les sites de paris sportifs ont dévoilé leurs cotes pour le titre de meilleur buteur du championnat. Alexandre Mendy arrive en tête avec une cote à 3,50 et 56 % des mises. L’attaquant de Guinée-Bissau, transféré de Caen à Montpellier cet été, compte bien guider les Héraultais vers une remontée immédiate.

Mendy n’est pas un inconnu en Ligue 2. En 2022-2023, il avait terminé second meilleur buteur du championnat avec 19 réalisations sous les couleurs caennaises. Son profil puissant et son sens du but en font un atout de poids pour un club comme Montpellier, relégué de Ligue 1.

Lucas Stassin, l’arme offensive des Verts

Derrière Mendy, un nom bien connu des supporters de l’ASSE. Lucas Stassin. Avec une cote à 5,50 et 43 % des mises, il est juste derrière Timothé Nkada (4,50). Ce dernier doit s'engager avec Liège cette fin de semaine. Mais devant d'autres outsiders comme Mafouta, Siebatcheu ou Diedhiou.

Auteur de 12 buts en Ligue 1 lors de l’exercice précédent, Stassin reste sur une préparation estivale en demi-teinte. Cependant, il a récemment repris l'entraînement collectif à L'Étrat. Son retour à la compétition pourrait intervenir rapidement, même si le staff médical se montre prudent.

Toujours sous contrat avec l’ASSE jusqu’en 2028, l’attaquant belge est surveillé par plusieurs clubs. Sauf offre jugée « irréfusable », Stassin restera Vert pour entamer cette saison cruciale...

Ligue 2 : un championnat piégeux et homogène

Si l’ASSE, Montpellier et Reims font figure de favoris naturels du championnat, d’autres formations habituées à la Ligue 2 comme Laval, Rodez, Grenoble ou Bastia pourraient bien jouer les trouble-fêtes. Dans un championnat aussi long (36 journées) et serré, posséder un buteur capable d’inscrire 15 à 20 buts pourrait faire toute la différence.

Lucas Stassin en a les capacités. Mais il devra rester épargné par les blessures, trouver rapidement le rythme. Si l’ASSE veut jouer les premiers rôles, elle devra pouvoir compter sur un Stassin à 100 %.

La Ligue 2 commence ce vendredi soir, et les premiers indices ne tarderont pas à émerger.