L'ASSE a concédé un match nul frustrant hier soir à Laval (3-3). Plombés par des erreurs individuelles, les Verts ont tout de même affiché un visage rassurant dans le jeu. De quoi espérer des jours meilleurs dans les semaines à venir, notamment une fois que certains joueurs seront de retour. Un constat partagé par Eirik Horneland hier, au micro d'Ici Saint-Etienne Loire.

« On a plutôt bien commencé cette rencontre surtout en première période où on avait vraiment la possession du ballon. Plus le match allait, plus on se sentait à l’aise, malheureusement on a donné deux buts plutôt évitables. Ça a été trop facile de marquer contre nous aujourd’hui. (…) À 2-2 on a vu que les deux équipes auraient pu marquer. Je trouve qu’on a attaqué la seconde période avec un peu trop de passivité. Pour reprendre le contrôle du ballon, on s’est appuyé sur Zuriko Davitashvili, Igor Miladinovic et Nadir El Jamali, ce qui a pas mal marché. Ensuite, sur la deuxième partie de la seconde mi-temps, ça a été plus débridé. Les deux équipes se créaient des occasions. On va prendre ce point avec nous et construire avec. (…)

« J’avais prévenu que le début de saison pourrait être difficile »

Il faut qu’on soit meilleurs avec le ballon au pied, j’ai trouvé qu’on perdait trop de ballons au milieu. Il faut plus d’automatismes pour encore mieux se trouver. (…) Que ce soit pour Annan, Boakye ou Moueffek, le problème est surtout qu’ils n’ont pas eu beaucoup de temps de jeu sur la saison dernière. Ils sont rapidement arrivés à saturation. Cela n’a pas aidé mais on va travailler pour qu’ils arrivent à 100%. C’est aussi pour ça que j’avais prévenu que le début de saison pourrait être difficile. On a ces quelques manques physiques à remplir. Petit à petit on va arriver à notre plein régime. (…)

Les premières rencontres d’une saison sont toujours un peu difficiles, surtout quand l’équipe n’a pas beaucoup joué ensemble. C’était le cas aujourd’hui, certains joueurs ont aussi évolué à des positions qui ne sont pas les leurs, comme Boakye. Mais il y a quand même de bonnes choses qui ressortent de cette rencontre, on a des joueurs de bonne qualité et quand ils se trouveront tous ensemble, on aura des prestations d’un meilleur niveau. »