Malgré une affluence toujours impressionnante à Geoffroy-Guichard, une partie du Chaudron reste désespérément vide. Les groupes de supporters réclament la réouverture des balcons fermés depuis plusieurs saisons.

À Saint-Étienne, l'amour du maillot ne faiblit pas. Samedi soir encore, face à Guingamp, plus de 32 000 supporters ont investi le Chaudron pour soutenir les Verts. Un chiffre remarquable qui s’inscrit dans une série impressionnante : 13 matchs consécutifs au-delà des 30 000 spectateurs !

Un engouement populaire rare en Ligue 2, qui fait de l’ASSE un club à part dans le paysage du football français. Pourtant, malgré cette ferveur, près de 5.000 sièges restent vides à chaque rencontre. La raison ? Les balcons des Kops Nord et Sud sont toujours fermés au public, officiellement pour des questions de sécurité.

Geoffroy-Guichard : Des balcons toujours fermés

Ce dossier n’est pas nouveau. Depuis la fin de la saison 2022-2023, les balcons supérieurs des Kops ne sont plus accessibles, sauf exception. Ils avaient brièvement été réutilisés en fin de saison dernière, notamment lors de la réception du PSG, grâce à un dispositif de sécurité renforcé… mais pas de solution pérenne. Résultat, l'expérimentation a été abandonnée.

Aujourd’hui, la capacité officielle du stade est fixée à 35 350 places, extensible à 37 372 en remplissant le parcage visiteurs. Mais avec les balcons ouverts, Geoffroy-Guichard pourrait accueillir jusqu’à 42 000 spectateurs !

Les Ultras demandent une réouverture !

Face à cette situation figée, les Magic Fans ont pris la parole samedi soir. À l’occasion du match contre Guingamp, une banderole a été déployée dans le Kop Nord : "Euro 2016 : Des millions pour une mauvaise configuration. 01/2026 : On veut la réouverture des balcons."

Le message est clair : l'investissement massif réalisé pour l’Euro 2016 (70 millions d’euros), n’a pas permis de résoudre une problématique pourtant connue depuis longtemps. Les groupes de supporters, qui remplissent le stade semaine après semaine, réclament des actes concrets de la part de Saint-Étienne Métropole (propriétaire du stade) et de la direction de l’ASSE.

Dans une ville où le football est roi, laisser des tribunes vides alors que la demande est forte fait tache pour le club et la collectivité !