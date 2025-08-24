Cette semaine n'a pas été riche en rebondissements pour l’ASSE. Entre le départ de Cheikh Fall, l’entrée historique des Socios Verts au capital du club, la rencontre amicale face à Boulogne, retour sur les trois faits majeurs qui ont animé l’actualité des Verts.

Fall officiellement transféré au Pau FC

Le départ de Cheikh Fall était pressenti depuis plusieurs jours, il est désormais officiel. Capitaine de la réserve de l’ASSE, le milieu sénégalais rejoint le Pau FC. À un an de la fin de son contrat, les dirigeants stéphanois ont choisi de céder leur jeune joueur en négociant une clause intéressante : 50 % à la revente.

Formé dans le Forez et arrivé en 2021, Fall aura disputé trois saisons avec l’équipe réserve des Verts, où il s’était imposé comme un leader naturel. Le Pau FC, actuel pensionnaire de Ligue 2, a annoncé son arrivée via ses réseaux sociaux, précisant qu’il portera le numéro 6.

Pour l’ASSE, c’est un choix stratégique : valoriser un jeune joueur en manque de perspectives immédiates avec l’équipe première tout en sécurisant un potentiel retour financier en cas d’explosion de sa carrière.

Socios Verts : les supporters entrent au capital de l’ASSE

C’est une grande première dans l’histoire du club. Ce mardi après-midi, Jérémy Chatonnier, président des Socios Verts, a officialisé l’entrée des supporters dans le capital de l’ASSE. Ce qui n’était encore qu’un rêve il y a quelques années est devenu réalité.

Créée en 2021 après la relégation en Ligue 2, l’association avait pour objectif de sauver l’institution et de lui redonner un souffle nouveau. Après plusieurs mois de négociations, un actionnaire minoritaire a accepté de céder une partie de ses parts. Le conseil d’administration de l’ASSE a validé l’opération le 12 août dernier.

L’ambition affichée est claire : réunir 150.000 euros, dont 120.000 serviront au rachat des parts. En seulement 24 heures, près de 500 supporters ont contribué pour un total de 30.000 euros récoltés, sans aucune campagne de communication.

Si l’objectif est atteint d’ici le 10 septembre, les supporters deviendront officiellement actionnaires le 12 septembre. « Nous n’aurons que 0,1 % du capital, mais ce petit bout d’ASSE vaut énormément pour nous », a insisté Jérémy Chatonnier.

Un moment hautement symbolique qui montre à quel point le peuple vert reste mobilisé pour son club.

Match amical : ASSE – Boulogne, un test utile

Dès le coup d’envoi, les Verts imposent leur rythme et monopolisent le ballon, installant une domination territoriale évidente. Pourtant, ils se heurtent à un bloc boulonnais discipliné et bien en place, qui ferme efficacement les espaces et limite les incursions stéphanoises. Les rares opportunités de la première période viennent de Davitashvili et Boakye, mais à chaque fois, Koné, vigilant dans sa cage, détourne les tentatives avec autorité. À la pause, le score reste nul et vierge malgré une nette supériorité de l’ASSE, qui peine à concrétiser sa maîtrise.

Au retour des vestiaires, les Stéphanois intensifient leurs efforts. Cardona, servi sur coup franc par Tardieu, voit sa tête heurter le poteau, signe que la réussite n’est pas encore au rendez-vous. Horneland choisit alors d’apporter du sang neuf en lançant Duffus et Cardona, espérant plus de percussion. Les occasions se succèdent, mais Koné demeure intraitable, tandis qu’un possible penalty refusé à Duffus fait grincer des dents. Finalement, à un quart d’heure du terme, Moueffek combine rapidement sur corner avec Davitashvili, qui s’infiltre et déclenche une frappe imparable, libérant les siens. Malgré une ultime poussée nordiste, la défense stéphanoise reste solide et assure une victoire précieuse, confirmant le bel élan des Verts en ce début de saison.