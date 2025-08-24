L’équipe réserve de l’ASSE faisait son retour à la compétition ce dimanche contre Cosne pour lancer sa saison en National 3. Une belle occasion pour les hommes de Sylvain Gibert de confirmer leur excellente préparation, conclue par une victoire 2-1 face à Grenoble le week-end dernier.

Après un match nul contre Blois (2-2), des succès face à Andrézieux (2-1) et Auxerre (4-1), ainsi qu’une finale disputée au tournoi de Ploufragan, les Verts abordaient cette rencontre avec la volonté de rester invaincus. Voici le résumé du match.

La compo de l'ASSE

XI de départ : Delacroix - Stojkovic, Pedro, Dodote, Makhloufi - Gadegbeku, Depalle, Mouton - Othman, Cheikh, El Jamali.

Résumé de ce match

Sous les yeux de plusieurs membres du staff professionnel, dont Loïc Perrin, la réserve stéphanoise n’a pas tardé à lancer les hostilités. Dès la 2e minute, Jibril Othman a concrétisé la première occasion des Verts sur un centre parfaitement ajusté : 1-0. Une ouverture du score logique tant les jeunes stéphanois ont pris l’ascendant dans le jeu.

Pourtant, sur une rare incursion adverse, Cosne a obtenu un penalty, transformé par Mohamed Moueffek, frère d’Aïmen, pour revenir à hauteur (1-1, 8e). Les occasions se sont ensuite enchaînées pour l’ASSE avec des tentatives de Depalle, Stojkovic et surtout un tir sur la barre d’Othman à la 37e minute. Malgré une nette domination, les Verts ont rejoint les vestiaires sur un score de parité plutôt frustrant.

Makhloufi lance la machine stéphanoise

La seconde période a démarré tambour battant avec un but superbe de Makhloufi, qui a ajusté le gardien d’une frappe croisée à ras de terre dès la 50e minute (2-1). Une récompense logique pour les réservistes, qui ont continué d’étouffer leur adversaire avec un pressing constant et une belle maîtrise technique.

Après une combinaison dans la surface, Makhloufi a doublé la mise à titre personnel grâce à un une-deux limpide avec Othman (63e). Le jeune latéral allait conclure son récital par un troisième but à la 76e, cette fois en position d’ailier droit, sur une nouvelle frappe à ras de terre imparable : triplé !

Une prestation solide, sous les regards du staff pro

Ce large succès 4-1 reflète parfaitement la supériorité des Stéphanois, présents dans tous les duels et dominateurs dans la possession. Bien qu’ils aient concédé un penalty sur l’une des rares offensives adverses, les jeunes Verts ont affiché une belle cohésion et de la personnalité, à l’image d’un Makhloufi intenable.

À noter la présence dans les tribunes de plusieurs joueurs pros (Bernauer, Stassin, Jaber...), de quoi motiver les jeunes pousses de la réserve qui entament parfaitement leur saison en N3.

La semaine prochaine, l'équipe réserve recevra Vierzon pour la seconde journée de championnat. Un match qui se jouera le dimanche 31 août à 15h.

Crédit photo : asse.fr