L’ASSE a réalisé un mercato XXL jusqu’à présent. Avec un dégraissage important et des recrues qui se sont montrées, Kilmer Sports a frappé fort. Les dirigeants stéphanois pourraient toutefois ne pas s’arrêter là. Des mouvements sont encore possibles, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées.

Alors qu’aucun joueur n’a été prolongé cet été et que plusieurs transferts ont été effectués (Sissoko, Cornud, etc), deux éléments sont toujours poussés vers la sortie. Dylan Batubinsika et Yvann Maçon pourraient en effet s’en aller dans les prochains jours. Tout comme Benjamin Bouchouari, en fin de contrat dans un an. Le joueur est apprécié par Horneland mais fait l’objet de convoitises (PAOK notamment). Son potentiel remplaçant est d’ailleurs déjà peut-être identifié…

Bardeli dans le viseur

En effet, La Voix du Nord révèle ce jour que le milieu de terrain dunkerquois intéresse l’ASSE. Si Loïc Perrin n’a pas souhaité commenter la piste après le match à Boulogne, nous sommes également en mesure de confirmer cet intérêt.

Bardeli est suivi de longue date et son nom a refait surface ces dernières semaines. Une potentielle offre ne devrait toutefois intervenir qu’en cas de départ de Benjamin Bouchouari. Bardeli n’est d’ailleurs pas le seul profil actuellement à l’étude au milieu de terrain, un joueur évoluant dans un championnat européen hors Big 5 ayant notamment été sondé en juillet.

De son côté, La Voix du Nord précise que le Rapid Vienne est également sur les rangs et que Dunkerque attend une somme équivalente à celle obtenue pour le départ de Naatan Skytta (1.7 million d'euros hors bonus). Il faut également souligner qu'une prolongation est espérée par l'USLD, mais qu'aucun accord n'a pour le moment été trouvé avec Bardeli. Enfin, Foot Mercato évoquait hier un intérêt... du PAOK pour le milieu dunkerquois. Un club qui a aussi dans son viseur Benjamin Bouchouari, comme évoqué ci-dessus. Les joies du mercato !