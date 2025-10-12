Passé par l’AS Saint-Étienne et le Téfécé, cet ancien international a longtemps incarné la rigueur et l’intelligence de jeu. Aujourd’hui, c’est en costume, au cœur des institutions, qu’il est appelé à faire la différence au sein de la RD Congo.

Latéral fiable et engagé, il a laissé à Saint-Étienne, entre 2003 et 2007, le souvenir d’un joueur irréprochable. Formé à Toulouse, il s’est imposé dans le Forez avant de poursuivre sa carrière en Angleterre, notamment à West Ham, et en sélection congolaise avec laquelle il totalise plus de 30 sélections. Capitaine des Léopards durant plusieurs campagnes, il a été l’un des symboles d’une génération ambitieuse.

Depuis la fin de sa carrière, Hérita Ilunga n’a jamais vraiment quitté le football. Mais c’est dans l’ombre des terrains, dans les bureaux et les coulisses du management sportif, qu’il s’est progressivement construit un nouveau rôle. Vision, méthode, rigueur : il s’est forgé une légitimité au fil des années, sans bruit.

RD Congo : Une nomination stratégique au cœur du projet FECOFA

Le 9 septembre 2025, la Fédération Congolaise de Football Association (FECOFA), via le Comité de Normalisation (CONOR), a officialisé sa nomination au poste de Directeur du Football. Un tournant majeur pour le football congolais et une reconnaissance forte pour l’ancien défenseur.

Cette décision s’inscrit dans le plan de restructuration et de modernisation du football en RDC, soutenu par la FIFA et la CAF. Hérita Ilunga prend ainsi les commandes de la Direction Technique Nationale avec une mission centrale : organiser, structurer et coordonner l’ensemble des activités footballistiques de la Fédération.

L’objectif ? Bâtir les fondations d’un football plus moderne, structuré et ambitieux, tant dans le développement du football de base que dans la performance des sélections nationales.

Une vision claire et une ambition partagée

Le communiqué précise qu’Ilunga apportera à la FECOFA « son expérience du haut niveau, sa rigueur professionnelle et sa vision moderne du management sportif ». Autant de qualités qui avaient déjà marqué les observateurs à l’époque où il arpentait les pelouses du Chaudron.

Son défi est immense. Mais sa connaissance du terrain, sa capacité d’adaptation, et la crédibilité dont il jouit auprès des acteurs du football congolais font de lui un choix cohérent et stratégique dans un moment charnière pour la FECOFA. Alors que la RDC cherche à renouer avec une trajectoire plus stable et ambitieuse dans le football africain, Hérita Ilunga devient l’un des visages de cette refondation. Une belle revanche pour celui qui a toujours su construire dans la durée.