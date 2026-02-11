Dix jours après son arrivée sur le banc de l'ASSE, Philippe Montanier était l'invité d'ICI Saint-Etienne Loire ce mercredi matin. Extraits.

Philippe Montanier, entraîneur de l'ASSE : "C'est un vrai plaisir de porter les couleurs de l'ASSE. Une équipe qui vous a fait rêver. On a toujours une grande responsabilité lorsqu'on arrive dans un club comme celui-là. Pour moi, porter le maillot des Verts en fin de carrière, ce fût un grand plaisir. Parmi mes anciens coéquipiers stéphanois avec qui je suis resté en contact il y a Rudy Garcia, puisqu'on est voisin dans le Sud. On est toujours très proche. José Aloisio et Alex étaient des personnages avec qui j'ai de très bon souvenirs. J'étais très proche de STéphane Pédron. Nos femmes étaient également proches. On avait vraiment un bon groupe avec Jean-Guy Walemme, Bjorn Kvarme, un norvégien avec qui je suis toujours en contact 25 ans après. Il y a des amitiés qui perdirent dans le foot. Je n'ai pas de plan de carrière mais c'est un réel plaisir de retrouver le Chaudron. J'ai de très bons souvenirs et des moments qui m'ont marqués."

Des échanges Montanier - Tanenbaum

Philippe Montanier, entraîneur de l'ASSE : "Mes rapports avec la Direction ? Ils ne sont pas quotidien mais j'ai eu notre actionnaire Larry Tanenbaum en visio lundi. J'ai eu Huss Fahmy en visio puisqu'il est en déplacement à l'étranger. Ils sont dans le soutient et me demande si nous avons besoin de quelque chose pour nous aider. Ils sont très présent. J'ai été impressionné par notre actionnaire Larry Tanenbaum. Il pouvait acheter n'importe quel club au monde car il a une carrière incroyable. Et il a été conquis par Saint-Etienne et son environnement, ça fait plaisir."

L'ASSE a les moyens de ses ambitions

Philippe Montanier, entraîneur de l'ASSE : "Le projet stéphnaois ? On sait tout le potentiel du club. Il y a tout et surtout les supporters. Dans le foot, tout s'achète mais pas la ferrveur des supporters. Et pour ça Saint-Etienne est au top niveau. Maintenant, pour se développer, il faut des moyens énormes. Si vous n'avez pas un actionnaire avec ces moyens le projet ne peut pas se construire. Quand j'ai décidé de revenir, ce fut aussi un élément important de savoir que l'ASSE a des ambitions mais surtout les moyens de ses ambitions. Dans le foot moderne, aujourd'hui, il faut des moyens."

Source : ICI Saint-Etienne Loire