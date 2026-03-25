Avant la victoire contre Annecy (4-0), le discours d’Ilan dans le vestiaire de l’ASSE a marqué les esprits. Un moment fort, révélateur de l’état d’esprit du groupe stéphanois.

Dans l’inside publié par l’ASSE, un passage retient particulièrement l’attention. Juste avant d’affronter Annecy, Ilan prend la parole dans le vestiaire. Un discours simple, mais puissant. Sans détour, l’ancien attaquant rappelle une vérité que seuls les joueurs vivent au quotidien : les sacrifices invisibles. « Personne n’a vu les souffrances », lance-t-il d’entrée. Une phrase qui pose le décor.

Il insiste sur les efforts à l’entraînement, sur les douleurs, sur tout ce qui ne se voit pas. Et surtout sur ce lien direct entre travail et réussite. Pour lui, le succès n’est pas un hasard. « C’est un grain de sable », explique-t-il. Mais un grain précieux, qui prend toute sa saveur quand il est partagé. Le ton est donné : il ne s’agit pas seulement de jouer, mais de gagner ensemble.

ASSE : Ilan insiste sur le collectif

Le cœur de son message est clair. Le collectif avant tout. Dans un vestiaire souvent soumis à la pression des résultats, Ilan recentre le groupe sur l’essentiel. « Ça ne sert à rien de bien s’entraîner pour mal jouer », prévient-il. Une phrase qui résonne comme un rappel à l’exigence.

Mais c’est surtout la suite qui frappe. Il met en avant la solidarité entre les joueurs. Il cite des noms. « Je cours pour Aimen, Aimen il court pour moi. Je cours pour Cardo et Cardo il court pour moi. » Le message est limpide : chacun doit se battre pour l’autre. Une philosophie qui colle parfaitement aux valeurs historiques du club.

Dans un sport collectif comme le football, cette notion est fondamentale. Et Ilan le martèle une dernière fois : « Ensemble, ils ne peuvent pas être plus forts que nous. » Une phrase forte, presque comme un slogan.

Un discours suivi d’effet sur le terrain

Ce qui rend ce moment encore plus marquant, c’est ce qui suit. Quelques minutes plus tard, les Verts livrent une prestation aboutie face à Annecy. Une victoire nette (4-0), maîtrisée de bout en bout. Le lien entre les mots et les actes saute aux yeux.

Les joueurs ont répondu présents. Engagement, solidarité, efficacité : tous les ingrédients évoqués dans le vestiaire se retrouvent sur la pelouse. Ce type de séquence en dit long sur la dynamique d’un groupe. Et sur l’impact que peut avoir une prise de parole au bon moment.

Dans une saison toujours exigeante, ce genre d’épisode peut servir de déclic. Il montre aussi que le leadership ne vient pas uniquement du staff, mais peut émerger de figures fortes autour du club. Ilan l’a prouvé.