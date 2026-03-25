Deux jeunes espoirs du football rejoignent l’ASSE. Formés au FC Livry-Gargan, IBAN Zozo Prost et Omar Felicce franchissent une étape clé dans leur carrière. Un parcours inspirant qui illustre parfaitement la formation à la française.

Depuis leurs premiers pas en U8, IBAN Zozo Prost et Omar Felicce (génération 2013) avancent ensemble. Même club, même passion, même envie de réussir. Au FC Livry-Gargan, les deux jeunes joueurs ont grandi côte à côte, développant au fil des saisons des qualités techniques et mentales solides. Travail, rigueur et esprit collectif ont rythmé leur progression. Chaque entraînement, chaque match, a été une marche supplémentaire vers leur rêve : intégrer un club professionnel.

Encadrés depuis leurs débuts par leurs éducateurs, notamment Quassim et Ryad, ils ont su rester concentrés sur leur objectif. Leur évolution n’est pas le fruit du hasard. Elle récompense des années d’efforts et une passion intacte pour le football. Aujourd’hui, cette trajectoire prend une nouvelle dimension.

Une nouvelle étape pour deux profils prometteurs

L’heure est désormais venue pour eux de changer de dimension. IBAN Zozo Prost et Omar Felicce rejoignent l’ASSE, un club historique du football français. Une immense fierté pour les deux joueurs, leurs familles, mais aussi pour tout le FC Livry-Gargan. Recrutés par Hamdane Karouni et Mahamadou Gory, les deux hommes ont convaincu les scouts stéphanois.

Sur le terrain, leurs profils sont complémentaires. Omar Felicce se distingue comme un ailier gauche percutant, capable de faire des différences par sa vitesse et sa percussion. Iban Zozo Prost, lui, évolue au milieu de terrain, où il apporte vision du jeu et maîtrise technique. Deux qualités essentielles pour s’imposer dans le football moderne.

Cette signature s’inscrit dans une logique de formation à long terme. Comme d’autres jeunes talents repérés récemment, ils incarnent l’avenir du club stéphanois.

ASSE : cap sur le centre de formation en 2028

Encore en développement, les deux joueurs resteront sous leurs couleurs actuelles avant de franchir un nouveau cap. Leur intégration au centre de formation de l’ASSE est prévue pour juillet 2028 avec un autre joueur de la région parisienne Diadié Fofana. Ils y signeront pour trois saisons sous le maillot vert.

Une étape déterminante dans leur jeune carrière. Le centre de formation stéphanois est réputé pour accompagner les talents vers le haut niveau. IBAN Zozo Prost et Omar Felicce auront l’opportunité de poursuivre leur progression dans un environnement exigeant et structuré.

Pour le FC Livry-Gargan, cette double signature représente une vraie reconnaissance du travail effectué par l’ensemble du club. Dirigeants, éducateurs et bénévoles peuvent être fiers d’avoir contribué à l’éclosion de ces deux jeunes joueurs.