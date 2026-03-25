Après la démonstration de l’ASSE face à Annecy (4-0), Patrick Guillou a livré une chronique particulièrement enthousiaste dans Le Progrès. L’ancien défenseur des Verts met en lumière la métamorphose du collectif stéphanois sous Philippe Montanier.

Giflés à l’aller (0-4), les Stéphanois ont répondu avec autorité ce samedi soir à Geoffroy-Guichard. En à peine 45 minutes, les hommes de Philippe Montanier ont plié la rencontre.

Pedro, Cardona, Stassin puis Davitashvili : les Verts ont déroulé. Une première période à sens unique où Annecy a littéralement explosé sous les vagues stéphanoises. Avec ce succès, l’ASSE enchaîne un septième match sans défaite et confirme son statut de sérieux candidat à la montée.

Montanier, le pompier devenu architecte

Dans sa chronique, Patrick Guillou n’a pas mâché ses mots. « Les Annéciens ont fondu comme neige au soleil : 45 minutes à sens unique. » Pour l’ancien Vert, cette rencontre symbolise parfaitement la nouvelle dynamique stéphanoise. Une équipe libérée, efficace et surtout bien plus cohérente collectivement.

Guillou insiste sur le rôle clé de Philippe Montanier dans cette transformation de l'ASSE. Arrivé pour éteindre l’incendie, le technicien français semble désormais construire quelque chose de solide. L’ancien défenseur évoque même une véritable montée en puissance individuelle et collective.

« Chaque joueur progresse, grandit et se révèle. » Le changement de système en 3-4-3 a également été salué. "Plus flexible, il permet aux joueurs de mieux s’exprimer et d’apporter du mouvement dans toutes les zones du terrain."

Une équipe de l'ASSE enfin libérée

Là où l’ASSE souffrait auparavant mentalement, Guillou voit une équipe désormais décomplexée. Les automatismes reviennent, les prises de décision sont plus rapides et le jeu gagne en fluidité. Les Verts proposent un football dynamique, basé sur le mouvement, les décalages et la projection vers l’avant.

« Les mécanismes du stress sont brisés, ce qui facilite la prise de décision. »

Même défensivement, l’équipe affiche un visage plus solide avec un bloc mieux structuré et des replis rapides.

Le constat de Guillou est clair : Saint-Étienne a changé de dimension ces dernières semaines. « Quelle métamorphose, quelle symbiose. »