Dijon-ASSE s’annonce comme une affiche particulièrement attendue à Gaston-Gérard ce lundi. Frédéric Sammaritano, adjoint de Baptiste Ridira au DFCO, ne cache pas son admiration pour les débuts des Verts. Il voit l’ASSE comme un sérieux défi pour son équipe.

Le Dijon FCO s’apprête à recevoir l’AS Saint-Étienne lundi soir, en clôture de la quatrième journée de Ligue 2. Une rencontre forcément particulière pour le club bourguignon. Face au leader stéphanois, le DFCO sait qu’il devra réaliser une prestation de très haut niveau.

Dans les colonnes du Bien Public, Frédéric Sammaritano a livré son regard sur cette affiche. L’ancien homme d’Olivier Dall’Oglio a notamment insisté sur la puissance offensive des Verts. Il estime que l’ASSE possède déjà des arguments très solides.

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ASSE Dijon : Sammaritano impressionné par les Verts

Frédéric Sammaritano ne cache pas son enthousiasme avant cette rencontre. Pour l’adjoint de Baptiste Ridira, ce type d’affiche avait clairement manqué au DFCO. La présence de nombreux supporters stéphanois devrait également donner une atmosphère particulière à la soirée.

« Une telle affiche, cela nous avait manqué ! », explique-t-il. Sammaritano apprécie surtout l’opportunité de se mesurer à une équipe comme Saint-Étienne.

L’ancien joueur assure avoir regardé « beaucoup d’images de l’ASSE cette saison ». Son constat est sans ambiguïté : il a été « impressionné notamment offensivement ».

Il pointe également le recrutement réalisé par les dirigeants stéphanois. Selon lui, les Verts ont fait des choix judicieux. Une partie de ce recrutement s’est notamment appuyée sur la data, une méthode que Sammaritano reconnaît moins apprécier personnellement.

« Je suis plus sur l'humain, mais force est de constater que ça fonctionne », concède-t-il.

Un constat qui prend encore davantage de poids au regard du début de saison réalisé par l’ASSE. Les Stéphanois ont remporté leurs trois premières rencontres de Ligue 2 et occupent la tête du championnat avant ce déplacement à Dijon.

Sammaritano redoute la puissance offensive

Pour Frédéric Sammaritano, le principal danger ne vient pas d’un seul joueur. C’est bien le collectif stéphanois qui impressionne.

« C'est un tout », résume-t-il lorsqu’il évoque les points forts des Verts. L’adjoint dijonnais souligne notamment leur capacité à construire leurs rencontres et à accélérer rapidement lorsque les espaces apparaissent.

La transition offensive constitue ainsi l’une des principales armes de l’ASSE. Les joueurs stéphanois sont capables de se projeter rapidement vers l’avant et de multiplier les courses dans la verticalité. Une caractéristique qui peut provoquer des déséquilibres dans le bloc adverse.

Sammaritano met également en avant l’efficacité des Verts. Selon les chiffres qu’il cite, l’ASSE s’est procuré 20 occasions sur ses trois premiers matchs et en a déjà converti la moitié. Une efficacité qui confirme l’impression laissée par l’équipe depuis le début de la saison.

Le défi sera donc particulièrement important pour Dijon. D’autant que les Verts ont déjà montré leur capacité à inscrire beaucoup de buts durant leur préparation estivale.

L’adjoint du DFCO ne s’attend pourtant pas à un match joué d’avance. Malgré son analyse très élogieuse de l’ASSE, il rappelle une évidence du football : sur une rencontre, tout reste possible.

« Il sera difficile de rivaliser avec cette équipe sur tout un championnat, mais sur un match, tout est possible », estime-t-il.

Un avertissement qui résume parfaitement le contexte de ce Dijon-ASSE. Les Stéphanois arriveront avec le statut de leaders et une attaque particulièrement efficace. Mais Frédéric Sammaritano et le DFCO comptent bien transformer cette affiche en véritable défi pour les Verts.