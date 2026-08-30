L’ASSE arrive à Dijon en leader de Ligue 2 après trois victoires en quatre journées. À l’inverse, le DFCO occupe la 17e place avec seulement deux points. Retour sur les résultats de cette 4e journée avant le rendez-vous de lundi à Gaston-Gérard.

La 4e journée de Ligue 2 a encore confirmé les premières tendances de ce début de saison. L’ASSE conserve la tête du classement avec 9 points. Derrière, plusieurs équipes restent au contact. Reims compte 8 unités, tandis que Montpellier, Rodez, Nancy et Annecy suivent avec 7 points.

Dans le bas du tableau, la situation est déjà plus délicate pour plusieurs formations. Dijon pointe notamment à la 17e place avec seulement 2 points. Le DFCO n’a toujours pas remporté le moindre match cette saison. Une dynamique que les Stéphanois tenteront de prolonger lundi soir.

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ASSE : une place de leader à défendre

L’ASSE a parfaitement lancé sa saison. Après trois journées, les Verts comptent trois victoires. Avec 9 points, ils occupent seuls la première place du classement.

La quatrième journée a toutefois été marquée par plusieurs résultats qui resserrent les écarts. Reims a notamment réalisé une grosse opération en s’imposant largement sur la pelouse du Red Star (1-4). Les Rémois reviennent ainsi à une longueur de Saint-Étienne.

Montpellier n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul contre Boulogne-sur-Mer (0-0). Même score entre Clermont et Sochaux. De son côté, Rodez a été accroché à Pau (2-2).

La plus grosse remontée de la journée concerne Guingamp. Les Bretons ont partagé les points avec Nantes au terme d’un match spectaculaire (3-3). Nancy a également réalisé une bonne opération en dominant Dunkerque (2-0).

La hiérarchie commence donc à se dessiner. Mais les écarts restent très faibles derrière l’ASSE. Le moindre faux pas peut rapidement coûter plusieurs places.

Dijon toujours à la recherche d’un déclic

La situation est nettement moins favorable pour le DFCO. Dijon occupe la 17e place avec seulement 2 points après quatre journées.

Le bilan est sans appel : aucune victoire, deux nuls et une défaite. Le DFCO reste donc dans la partie basse du classement avant de recevoir l’ASSE à Gaston-Gérard.

Après cette quatrième journée, ils ont perdu du terrain alors que plusieurs concurrents directs ont pris des points. Grenoble s’est notamment imposé à Laval (0-3), tandis que Nancy a dominé Dunkerque.

Dans le même temps, Boulogne-sur-Mer a obtenu un point précieux à Montpellier. Annecy et Metz se sont également neutralisés (1-1).

Cette journée renforce donc le contraste entre les deux équipes avant leur confrontation. L’ASSE arrive avec le statut de leader et une dynamique de trois victoires. Le DFCO, lui, doit encore décrocher son premier succès de la saison.

C’est précisément ce qui rend ce déplacement à Gaston-Gérard particulièrement intéressant. Les Verts auront l’occasion de confirmer leur excellent début de saison et de conserver la tête de la Ligue 2. Dijon cherchera de son côté à profiter de ce rendez-vous pour enfin lancer sa saison.

Classement de Ligue 2 après la 4e journée