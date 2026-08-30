Aïmen Moueffek se rapproche sérieusement d’un départ de l’ASSE. Le milieu de terrain stéphanois va rejoindre Cadiz, pensionnaire de Liga 2 espagnole, dans le cadre d’un prêt avec option d’achat non obligatoire. Une opération qui doit permettre au joueur de lancer un nouveau chapitre dans sa carrière.

Selon les informations de Santi Aouna de Foot Mercato et Transfer Radar, un accord a été trouvé entre l’ASSE et Cadiz. La prochaine étape sera la visite médicale du milieu stéphanois, prévue demain. Sauf retournement de situation, Moueffek devrait donc rapidement prendre la direction de l’Espagne.

Aïmen Moueffek va découvrir la Liga 2

Formé à l’ASSE, Aïmen Moueffek va ainsi découvrir un nouvel environnement. Le milieu stéphanois évoluera en Espagne, avec Cadiz, dans un championnat qu’il ne connaît pas encore.

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Cette expérience représente une opportunité intéressante pour le joueur. À 25 ans, Moueffek va pouvoir se confronter à un autre football et découvrir un nouveau championnat. La Liga 2 devrait lui offrir un cadre différent pour poursuivre sa progression et retrouver du temps de jeu.

Annoncé depuis hier par les médias espagnols comme une piste avancée, cette destination peut également permettre au Stéphanois de franchir un cap. Après avoir connu le football français et l’environnement particulier de l’ASSE, il va désormais devoir s’adapter à une nouvelle équipe, une nouvelle culture et de nouvelles exigences.

Le prêt constitue donc une véritable possibilité de relancer sa dynamique. D’autant que son avenir à Saint-Étienne semblait s’inscrire en pointillés depuis l’arrivée de Ian Cathro.

Une sortie logique

Aïmen Moueffek n’entrait visiblement pas dans les plans du nouvel entraîneur stéphanois. Dans ce contexte, un départ apparaissait comme une solution intéressante pour toutes les parties.

Pour l’ASSE, ce prêt permet de trouver une porte de sortie à un joueur formé au club qui disposera ainsi d’une nouvelle opportunité loin du Forez. Pour Moueffek, l’objectif sera évidemment de jouer et de convaincre en Espagne.

L’option d’achat négociée avec Cadiz n’est, elle, pas obligatoire. Son futur ne sera donc pas définitivement scellé dès cette saison. Le milieu aura l’occasion de montrer ses qualités et de faire ses preuves dans son nouveau championnat.

Cette opération ressemble ainsi à un véritable deal gagnant-gagnant. Cadiz récupère un milieu capable d’apporter une nouvelle solution à son effectif. Moueffek part chercher une expérience différente et du temps de jeu. L’ASSE, de son côté, permet à un joueur issu de son centre de formation de poursuivre son parcours dans un nouveau contexte.

La visite médicale prévue demain constituera désormais la dernière étape avant la concrétisation de ce départ. Sauf imprévu, Aïmen Moueffek devrait donc prochainement tourner la page stéphanoise pour écrire un nouveau chapitre de sa carrière en Espagne.

🚨🟡🔵🇲🇦 #Ligue1 | 🤝 Accord trouvé entre l’ASSE et Cadiz pour Aïmen Moueffek. ✍️ Le milieu va rejoindre Cadiz en prêt avec option d’achat non obligatoire. 🩺 Visite médicale prévue demain. pic.twitter.com/9P0ciB4fJk — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 30, 2026