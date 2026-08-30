Une série documentaire consacrée à Michel Platini replonge l'ancien numéro 10 dans les différentes étapes de sa carrière. Son passage à l'ASSE n'occupe que quelques minutes à l'écran, mais ses mots rappellent la place tenue par Saint-Étienne dans son parcours. Entre 1979 et 1982, Platini y a découvert une culture qui allait l'accompagner jusqu'au sommet du football européen.

Michel Platini n'a porté le maillot vert que trois saisons. Elles ont pourtant suffi à installer une relation particulière entre le joueur et Saint-Étienne. Dans la série documentaire en six épisodes proposée par Canal+, le futur triple Ballon d'Or revient notamment à Geoffroy-Guichard. Sur la pelouse du Chaudron, il résume ce lien en quelques mots : "C'est une histoire d'amour, une longue histoire d'amour." Une séquence rapportée ce samedi par Le Progrès, qui revient sur les années stéphanoises de l'ancien capitaine des Bleus. Platini avait rejoint l'ASSE en juin 1979 en provenance de Nancy. Le club de Roger Rocher sortait alors de sa grande décennie et cherchait encore à prolonger son histoire européenne.

ASSE : Platini et l'apprentissage de la victoire

Saint-Étienne représente surtout une étape dans la construction du compétiteur qu'il deviendra ensuite avec la Juventus et l'équipe de France. Platini le dit lui-même dans le documentaire : "C'est là où j'ai appris à toujours gagner." Il replace aussi son arrivée dans le contexte de l'époque : "C'était le club de la France." Pour celui qui avait débuté chez les professionnels à Nancy, changer de dimension passait alors par le Forez.

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Cette culture de la victoire avait déjà été évoquée par Platini au sujet de son passage chez les Verts. Il y a 4 ans, dans Sorare, Michel Platini évoquait cette génération stéphanoise, que l'ancien numéro 10 associait à l'évolution des ambitions du football français.

Mais Platini conserve aussi un regard nuancé sur ces trois saisons. L'ASSE gagne encore, sans parvenir à retrouver les sommets européens atteints quelques années auparavant. "On a donné de l'espoir et après on n'est jamais allé au bout des rêves", reconnaît-il.

Le dernier grand visage du dixième titre

Il reste pourtant un accomplissement majeur. Le 2 juin 1981, l'ASSE reçoit Bordeaux lors de la dernière journée du championnat. Nantes reste à portée et les Verts doivent gagner. Platini inscrit deux buts en première période. Saint-Étienne s'impose 2-1 et décroche son dixième titre de champion de France. Ce sacre reste, encore aujourd'hui, le dernier championnat remporté par le club. Pour Platini, il s'agit également de son unique titre de champion de France.

Son bilan individuel mesure aussi son influence : 145 matchs et 82 buts sous le maillot stéphanois. Il quitte finalement le Forez en 1982 pour rejoindre la Juventus. Son dernier match avec l'ASSE sera la finale de Coupe de France perdue face au PSG aux tirs au but. Platini inscrit les deux buts stéphanois avant de transformer son tir lors de la séance.

La suite appartient à une autre partie de sa carrière : trois Ballons d'Or consécutifs entre 1983 et 1985, l'Euro 1984 avec les Bleus et ses années turinoises. Mais plus de quarante ans après son départ, Platini continue de rattacher une partie de cette trajectoire à Saint-Étienne, l'endroit où il dit avoir appris à gagner.