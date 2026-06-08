Ian Cathro pourrait bien devenir le prochain entraîneur de l'ASSE. Selon le média portugais A Bola, le technicien écossais est aujourd'hui l'un des favoris pour succéder à Philippe Montanier. Inconnu du grand public français, Cathro possède un parcours atypique qui intrigue autant qu'il divise. Portrait détaillé d'un entraîneur à part dans le paysage européen.

À seulement 39 ans, Ian Cathro affiche déjà près de vingt ans d'expérience dans le football professionnel. Une précocité rare. Né à Dundee en Écosse, il a rapidement compris que sa carrière se construirait davantage sur un banc de touche que sur un terrain. Après une courte expérience de joueur dans les divisions inférieures écossaises, il se tourne très jeune vers le coaching.

Son ascension est fulgurante. À seulement 22 ans, il devient responsable du centre de formation de Dundee United, en Ecosse. Une responsabilité importante à un si jeune âge. Plusieurs jeunes talents écossais, dont Ryan Gauld, ont d'ailleurs reconnu son influence dans leur développement.

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« Il est très analytique et décompose tout. Les séances qu’il organise portent entièrement sur le processus. Il va entrer dans les détails des schémas des jeux. Une équipe commence-t-elle son jeu au poste d’arrière droit ? Ou comment utiliseront-ils leur milieu central ? Des choses comme ça. Il va démanteler une équipe pour trouver leurs faiblesses. Il n’est évidemment pas le seul à faire ça, mais il est très doué pour ça. Je me souviens d’une séance qui ne lui a pas vraiment convenu à Largs. Il essayait d’en faire trop. Nous avons discuté après et il avait juste besoin d’être un peu plus patient. Mais tu pouvais voir quelles étaient ses idées. »

Ian Cathro, l'élève de Nuno Espírito Santo

Le véritable tournant de sa carrière intervient en 2012 lorsqu'il rejoint le Portugal et le Rio Ave FC comme entraîneur adjoint. C'est là qu'il rencontre Nuno Espírito Santo, avec qui il nouera une relation professionnelle durable.

Les deux hommes vont ensuite enchaîner les expériences communes dans plusieurs clubs prestigieux :

Rio Ave

Valence CF

Wolverhampton

Tottenham

Al-Ittihad

L'expertise tactique de Ian Cathro est particulièrement appréciée. À Newcastle, il travaille également sous les ordres de Steve McClaren puis de Rafael Benítez, deux techniciens reconnus. Cette richesse d'expériences lui permet de côtoyer plusieurs des meilleurs championnats du continent.

Une première expérience mitigée comme numéro un

Mais être un excellent adjoint ne garantit pas le succès en tant qu'entraîneur principal. En décembre 2016, Heart of Midlothian lui offre sa première opportunité à la tête d'une équipe professionnelle. Le pari est audacieux. Cathro n'a alors que 30 ans.

L'expérience tourne rapidement au désenchantement. Son équipe ne remporte que 5 de ses 22 rencontres de ce championnat. Hearts termine cinquième du championnat et manque plusieurs objectifs importants.

Après seulement huit mois, l'aventure prend fin. Un échec qui aurait pu freiner sa progression. Mais Cathro rebondit rapidement auprès de Nuno et poursuit son apprentissage dans les plus grands championnats.

Estoril, le projet de la maturité ?

Depuis juillet 2024, Ian Cathro dirige Estoril en Liga Portugal.

Son début de mandat est compliqué. Pourtant, il parvient progressivement à imposer ses idées. En février 2025, il est même élu entraîneur du mois du championnat portugais.

Son équipe évolue principalement dans un registre offensif. Les données récentes montrent une forte utilisation du 4-3-3 offensif, même si Cathro n'hésite pas à adapter son système selon l'adversaire.

Cette flexibilité tactique pourrait séduire les dirigeants stéphanois.

Sur la saison 2025-2026, Estoril a terminé à la 10e place du championnat portugais avec :

10 victoires

9 nuls

15 défaites

54 buts marqués

57 buts encaissés

Des résultats modestes mais obtenus avec l'un des plus petits budgets de l'élite portugaise.

Pourquoi le profil d'Ian Cathro peut séduire l'ASSE

Si l'information d'A Bola se confirme, l'ASSE miserait sur un entraîneur au profil radicalement différent de Philippe Montanier. Cathro incarne une nouvelle génération de techniciens. Il s'inscrit dans une approche moderne du football.

Son manque d'expérience comme entraîneur principal demeure néanmoins une interrogation légitime. En dehors de Hearts et d'Estoril, l'Écossais a surtout occupé des fonctions d'adjoint.

Mais à 39 ans, après avoir côtoyé Benítez, Nuno Espírito Santo ou encore la Premier League, Ian Cathro semble aujourd'hui arriver à maturité. Il pourrait ainsis'agir d'un choix fort et particulièrement audacieux pour l'avenir de l'ASSE.