Champion d'Angleterre avec Arsenal, finaliste de la Ligue des champions et cadre de l'équipe de France, William Saliba n'oublie rien de son passage à l'AS Saint-Étienne. Dans un long entretien accordé à L'Équipe, le défenseur de 25 ans s'est confié avec une sincérité rare sur son arrivée dans le Forez, les difficultés rencontrées au centre de formation et le rôle déterminant joué par Jean-Louis Gasset dans son ascension.

Derrière le défenseur serein que l'Europe entière admire aujourd'hui, se cache un adolescent qui a parfois douté. Beaucoup douté, même. Lorsque William Saliba quitte Bondy pour rejoindre le centre de formation de l'ASSE en 2016, l'adaptation est loin d'être simple. "Les six premiers mois, c'était l'enfer, j'étais très loin de mon quartier, je pleurais tout le temps dans ma chambre", raconte-t-il.

"Quand j'avais faim, il y avait juste des petits pois"

Le natif de Bondy décrit avec beaucoup de naturel le choc vécu à son arrivée dans le Forez. "Faut vraiment t'accrocher à ton rêve les premiers temps, sinon tu lâches, c'est trop difficile. Il n'y a pas tes potes pour te changer les idées, pas non plus ta famille pour te réconforter."

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Avant de glisser, avec le sourire : "Au centre, quand j'avais faim, je descendais, il y avait juste des petits pois, j'avais envie de pleurer."

Saliba ou le déclic en Vert

Malgré les difficultés, Saliba refuse d'abandonner. Quelques mois plus tard, une première sélection en équipe de France U16 vient récompenser sa persévérance. "Quand t'enfiles le survêt' avec le coq sur la poitrine, là ça devient sérieux. Tu fais partie des meilleurs de France à ton âge."

C'est à Saint-Étienne que tout bascule véritablement. "Je voulais tellement devenir pro que je m'étais mis en tête de signer dans un club dès les U13. Je n'avais pas de plan B." Une détermination résumée par une phrase : "Je ne vis que pour le foot, je pourrais mourir pour le foot."

Jean-Louis Gasset avait vu juste pour Saliba

Parmi toutes les rencontres qui ont jalonné sa progression, une demeure particulièrement importante : celle avec Jean-Louis Gasset. Le technicien stéphanois avait rapidement décelé un potentiel hors norme chez son jeune défenseur. "Jean-Louis Gasset m'a dit : 'J'ai vu Varane, coaché Kimpembe. Toi, t'es spécial. Petit, tu vas devenir un grand.'"

Saliba précise d'ailleurs : "Comme ce n'était pas le genre à envoyer des fleurs, il le pensait forcément." Quelques mois plus tard, Arsenal déboursait près de 30 millions d'euros pour s'attacher ses services.

De l'ASSE au sommet du football européen

Aujourd'hui, William Saliba soulève le trophée de Premier League avec Arsenal et dispute des finales de Ligue des champions. Pourtant, à l'écouter parler de Saint-Étienne, on comprend que son histoire avec les Verts a compté. C'est à l'Étrat qu'il a quitté le cocon familial pour la première fois, qu'il a traversé ses premiers moments de doute et qu'il a appris qu'une carrière ne se construit pas uniquement avec du talent. Avant d'être l'un des meilleurs défenseurs du monde, Saliba a été ce gamin de Bondy qui pleurait dans sa chambre du centre de formation en se demandant s'il avait fait le bon choix. Une trajectoire qui rappelle aussi que, malgré les turbulences traversées par le club, l'ASSE reste capable d'accompagner l'éclosion de talents hors normes.