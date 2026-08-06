Le mercato de l'ASSE s'active ces dernières heures. C'est dans le sens des départs que plusieurs dossiers ont connu de grandes avancées. Mickaël Nadé et Igor Miladinovic sont notamment proches de quitter le Forez. En poursuivant leur opération dégraissage, les Verts pourraient également bientôt recruter... Peuple Vert fait le point sur la situation.

La semaine en cours a notamment été marquée par l'incroyable épisode David Mimbang, révélé en exclusivité par nos soins. Le jeune milieu de terrain devait signer en faveur de l'ASSE le 15 août prochain, jour de sa majorité. Il était présent à l'Etrat ces dernières semaines et avait débuté la préparation estivale avec le groupe professionnel.

Mais voilà, après un pépin physique, le Camerounais avait été envoyé en réserve à son retour avec comme objectif le Tournoi Européen U21 de Ploufragan. Une nouvelle qui a été mal perçue par son entourage, qui estimait que la promesse faite par le club de s'entraîner avec le groupe Ligue 2 n'avait pas été respectée. Ajoutons à cela une importante offre salariale de Nordsjælland arrivée entre temps et David Mimbang a pris la décision de quitter l'ASSE. Un choix regretté par le club, qui s'étonne de la situation étant donné qu'il ne fait généralement pas de promesses du genre à ses recrues en post-formation.

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Kilmer Sports n'obtiendra donc pas la signature de David Mimbang. Malgré cela, la direction est très occupée en ce moment.

Nadé et Miladinovic proches de quitter l'ASSE

En effet, deux joueurs poussés vers la sortie pourraient très prochainement quitter le club. Si la situation est assez calme pour Ebenezer Annan et Aïmen Moueffek, les choses s'animent pour Mickaël Nadé et Igor Miladinovic. Le départ du premier cité est en cours de finalisation aux nouvelles que nous avions pu avoir hier. Pour rappel, il disposait d'une offre de l'Aris Limassol, une autre d'un club russe ainsi que d'intérêts en Championship. Et il semble que le défenseur central soit sur le point de poser ses valises dans l'une de ces destinations.

Igor Miladinovic devrait lui retourner en Serbie. Le Partizan Belgrade et l'ASSE sont en train de finaliser le prêt avec option d'achat du milieu de terrain offensif. Initialement pas emballé par un retour au pays, le joueur de 23 ans, en manque de temps de jeu et de sollicitations, devrait se laisser tenter par l'aventure.

Les cas Stassin, Davitashvili et Ekwah en suspens

Toujours au niveau des sorties, Lucas Stassin est courtisé ces derniers jours. En passe de vendre son avant-centre Vangelis Pavlidis à Fenerbahce, Benfica s'est positionné sur le Belge. Des discussions ont déjà eu lieu avec l'entourage du joueur qui verrait d'un très bon œil un départ au Portugal, où Braga et Porto s'étaient aussi renseignés. Rien d'acté pour autant. Les deux clubs devront se mettre d'accord et le montant demandé par l'ASSE pourrait refroidir les choses.

En ce qui concerne Zuriko Davitashvili, un spécialiste du mercato grec nous expliquait cette semaine que l'Olympiakos étudiait d'autres pistes au poste d'ailier. Après avoir vu leur offre de 13.5 M€ bonus compris refusée par les Verts, les Grecs n'ont pas encore abandonné la piste. Le dossier est toujours sur la table mais d'autres options sont tout de même creusées. Statu quo également pour Pierre Ekwah. Le joueur comme le club veulent un transfert cet été. Sauf que la somme voulue par Kilmer Sports calme rapidement les ardeurs des quelques écuries venues se renseigner.

Des arrivées à prévoir pour l'ASSE ?

Avec un dégraissage qui avance positivement, le board stéphanois va pouvoir se remettre au travail dans le sens des arrivées. Le poste de latéral gauche apparaît comme prioritaire au vu de la blessure de Ben Old, qui ne sera pas de retour avant mi-septembre. L'ASSE ne se précipitera toutefois pas. Des discussions sont en cours mais le club ne veut pas se tromper sur ce poste important. La situation actuelle permet aussi de faire jouer Kévin Pedro et Joao Ferreira en même temps et donc de s'éviter un problème qui pourrait prendre de l'ampleur dans le vestiaire.

Devant, des profils sont également toujours étudiés. C'est le cas de Camilio Mena (Lechia Gdańsk), un joueur percutant aux datas phénoménales en Pologne. Mais aussi d'autres offensifs dont les noms n'ont pas fuité. À suivre.

À noter également la signature de Lamine Sonko (Jura Sud). Le transfert de l'attaquant sénégalais, révélé sur notre site, a été officialisé hier. Il évoluera dans un premier temps avec la réserve.