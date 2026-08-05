Alors que le mercato s'achèvera dans moins d'un mois, l'ASSE cherche toujours à dégraisser avant d'éventuelles arrivées. Plusieurs joueurs, déjà écartés du stage à Divonne-les-Bains, sont toujours poussés vers la sortie. C'est le cas de Mickaël Nadé et d'Igor Miladinovic, dont les départs se précisent.

L'ASSE a employé la manière forte avec quatre joueurs qu'elle ne désirait plus dans son effectif. Alors que le gréviste Pierre Ekwah, revenu cet été pour garder la forme, a bien été convié au stage de préparation, d'autres joueurs avaient été mis à l'écart fin juillet. Parmi eux, on retrouve notamment Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, deux éléments formés au club. Mais aussi Igor Miladinovic et Ebenezer Annan, des choix 100% Kilmer.

L'ASSE se sépare de 2 joueurs, Stassin au Portugal ?

La situation de Mickaël Nadé a fait couler beaucoup d'encre ces derniers jours. L'intérêt de l'Aris Limassol avait d'abord été évoqué. Une offre légèrement inférieure à 2 M€ bonus compris était arrivée sur la table. En parallèle, une proposition russe avait également été formulée alors que des clubs de Championship étaient aussi sur le dossier. Il semble que d'ailleurs que l'affaire soit en train de se conclure avec l'une de ces formations. Selon nos informations, le transfert du défenseur central de 27 ans se précise sérieusement ces dernières heures. Son départ vers l'étranger serait quasiment acté.

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Pour lui aussi, l'officialisation ne devrait être qu'une question de jours voire d'heures. Comme annoncé ce matin, Igor Miladinovic se dirige vers la sortie. Le Partizan Belgrade et l'ASSE sont en ce moment même en train de finaliser le prêt avec option d'achat du jeune milieu de terrain. Peu sollicité depuis le début du mercato, il devrait se laisser tenter par un retour au pays.

Enfin, Lucas Stassin a une nouvelle touche au Portugal. Après Braga et Porto, c'est Benfica qui s'est positionné pour anticiper un éventuel départ de son buteur Vangelis Pavlidis à Fenerbache. À suivre...

Si ces départs venaient à aboutir, l'ASSE aurait ainsi effectué une belle part de son travail au niveau des sorties. Plusieurs dossiers toujours restent en suspens. Mais la machine est lancée et cet effectif qui commence à s'alléger devrait permettre à la cellule de recrutement de s'activer dans le sens des arrivées.