L’ASSE continue sa mue en profondeur avec un staff renforcé venu d’Angleterre. Un virage stratégique salué par Eirik Horneland, plus motivé que jamais à guider les Verts vers la Ligue 1.

En stage au Chambon-sur-Lignon, l’AS Saint-Étienne poursuit son travail de fond pour préparer la saison 2025-2026. Si les recrues sur le terrain se font attendre, celles en coulisses sont déjà bien en place. Le club a officialisé l’arrivée de deux nouveaux membres au sein du staff technique : Calum Daley comme second préparateur physique, et surtout Donough Holohan, ancien cadre de Manchester City, au poste de directeur de la performance.

Une nouvelle étape dans la restructuration menée par Kilmer Sports Ventures, bien décidée à moderniser l’encadrement du club. Et cette orientation ne doit rien au hasard : elle a été pensée pour accompagner au mieux le projet sportif d’Eirik Horneland.

Horneland conquis par les renforts venus d’Angleterre

Le technicien norvégien, arrivé au printemps, n’a pas tardé à exprimer son enthousiasme. « Ce n’était pas une demande de ma part, mais je suis très heureux de leur présence. Ils ont fait une très bonne impression dès leur arrivée, grâce à leurs connaissances et leur expérience », confie-t-il dans les colonnes du Progrès.

À ses côtés, David Tivey, débarqué de Chelsea et spécialiste de la préparation individualisée, sera épaulé par Calum Daley, passé par plusieurs clubs anglais dont QPR et Charlton. Ensemble, ils garantiront un suivi physique poussé des joueurs tout au long de la saison.

Mais le coup de maître se nomme Donough Holohan. Cet Irlandais de 65 ans, au CV impressionnant (13 ans chez les Citizens), dirigera désormais la cellule performance et assurera le lien entre les secteurs médical et sportif. Un renfort d’envergure, salué par Horneland : « Cela va nous aider à accomplir nos rêves ».

L’ASSE affiche ses ambitions : un retour en Ligue 1 en ligne de mire

Ces nouvelles arrivées s’inscrivent dans un projet global porté par Ivan Gazidis et Kilmer Sports : redonner à l’ASSE les moyens de ses ambitions. Après une saison d’audit, place à l’action. Le staff se professionnalise, les méthodes évoluent, et la vision devient plus claire.

Eirik Horneland, soulagé de pouvoir déléguer certaines tâches, va désormais pouvoir se concentrer pleinement sur le sportif : « Entraîner Saint-Étienne, c’est exigeant. Il y a tellement de choses à surveiller. Pour avoir une bonne équipe, il nous faut un bon staff. »

La saison 2025-2026 s’annonce charnière. Et pour une fois, les Verts semblent réellement s'attaquer aux fondations pour espérer viser plus haut.

Source : Le Progrès