Longtemps en lice pour recruter Serigne Fallou Diouf, l’ASSE voit finalement le jeune talent sénégalais s’engager avec un club qatari. Un revers sur un dossier très convoité.

Champion d’Afrique U17 avec le Sénégal, Fallou Diouf est un profil rare : défenseur central de formation, capable d’évoluer latéral droit ou même en sentinelle. Sa polyvalence, sa maturité tactique et son gabarit (1,88 m) en ont fait une cible de choix pour plusieurs clubs européens, notamment la Lazio, la Roma ou encore l’Atalanta Bergame.

L’ASSE espérait se glisser dans la brèche après la libération officielle du joueur, misant sur un temps de jeu rapide et une valorisation à moyen terme. Mais le projet qatari, sûrement plus attractif financièrement, a fait pencher la balance du côté du Golfe.

L’ASSE battue sur le fil dans le dossier Diouf

C’était un pari osé, mais ambitieux : l’AS Saint-Étienne souhaitait profiter de la situation contractuelle floue de Serigne Fallou Diouf, pépite sénégalaise de 18 ans, pour l’attirer dans le Forez. Mais malgré un fort intérêt et un projet axé sur les jeunes talents, le club stéphanois n’a pas réussi à convaincre. Selon les dernières informations relayées par Match360TV et le journaliste Sambou Marcel, le défenseur va s’engager au Qatar.

Le nom du club n’a pas encore filtré, mais l’officialisation de son transfert serait imminente. Une destination inattendue qui devrait mettre fin aux espoirs de l'ASSE.

Un revers, mais une stratégie cohérente pour l’ASSE ?

Si cette piste s’éloigne, elle illustre cependant une orientation claire du club : détecter et attirer des jeunes talents à fort potentiel, comme cela a été le cas récemment avec Lassana Traoré. La cellule de recrutement, réorganisée autour de Loïc Perrin et Alexandre Lousberg, poursuit son travail avec des profils prometteurs, en misant sur un encadrement structuré et des perspectives concrètes de développement.

Le départ de Diouf vers le Qatar ne remet pas en cause cette stratégie. Mais il rappelle que dans un marché de plus en plus mondialisé, la réactivité et les moyens financiers sont décisifs. L’ASSE devra continuer à flairer les bons coups, tout en consolidant sa capacité à les concrétiser.

Toutefois, l'horloge tourne et les arrivées défensives tardent...