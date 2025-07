Cartons, fautes, suspensions : la saison 2024-2025 a été marquée par une forte tension sur les pelouses de Ligue 1. L’ASSE s’en sort avec un bilan contrasté, mais révélateur. Et une nouvelle règle pourrait tout changer dès la saison prochaine.

Cartons : L’ASSE dans la moyenne… mais pas épargnée

Avec 64 cartons jaunes et 3 rouges reçus en 2024-2025, l’AS Saint-Étienne figurait dans la moyenne du championnat de Ligue 1. Le club forézien restait loin derrière Montpellier (84 jaunes, 7 rouges) et Lens (81 jaunes, 8 rouges), les équipes les plus sanctionnées. Mais attention : ce total a quand même entraîné 19 matchs de suspensions cumulés, un des plus hauts chiffres de la saison.

En comparaison, seul le PSG (40 jaunes, 0 rouge) s’en sort avec une discipline presque parfaite, tandis que le LOSC, l’OM et Reims ont aussi fait l’objet de nombreuses suspensions en raison de fautes répétées ou d’expulsions.

Fautes : l’ASSE parmi les équipes les plus agressives

Avec 449 fautes concédées sur l’exercice, l’ASSE se classe dans le top 3 des équipes les plus fautives, juste derrière Lens (499) et Monaco (462). En cumulé (fautes concédées + obtenues), les matchs des Verts ont été marqués par 810 interventions sifflées par les arbitres. Un indicateur clair du niveau d’intensité – ou de nervosité – affiché par les hommes d’Eirik Horneland.

Côté joueurs, Ibrahima Sissoko est celui qui a écopé de la plus lourde suspension du groupe stéphanois cette saison, avec 5 matchs ferme suite à un carton rouge direct.

Nouvelle règle en 2025-2026 : 5 jaunes = 1 match

C’est la grande nouveauté pour la saison à venir : la LFP a modifié le règlement disciplinaire. À compter de 2025-2026, un joueur sera automatiquement suspendu après 5 cartons jaunes cumulés, sans qu’il soit nécessaire qu’ils soient pris sur une période de 10 matchs comme auparavant.

Ce changement vise à simplifier le règlement et harmoniser les pratiques avec d'autres grands championnats européens. Il pourrait avoir des conséquences significatives sur les équipes habituées à jouer dur… comme l’ASSE.

Un règlement plus strict à venir

La Ligue 1 2024-2025 a été marquée par une agressivité certaine sur les terrains. L’ASSE, bien que disciplinée par rapport aux extrêmes, a souffert de plusieurs suspensions clés qui ont pesé dans la course au maintien. La nouvelle règle sur les suspensions devrait inciter les clubs à mieux gérer l’accumulation des avertissements, et pourrait changer la donne dès les premières journées de la saison prochaine.