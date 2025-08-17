Pour sa première en vert, Joshua Duffus a marqué les esprits. Une première en Ligue 2 réussie, au même titre que Mahmoud Jaber. Eirik Hornneland a exprimé sa satisfaction en conférence de presse... sans oublier quelques ajustements à effectuer.

Débarqué tout droit d'Israël, Mahmoud Jaber suscitait la curiosité du côté du Forez. Mais le milieu de terrain a dévoilé face à Rodez une palette technique précieuse pour la Ligue 2. Dans l'entre-jeu, le Stéphanois a révélé toute son importance dans le système Horneland, malgré quelques ajustements.

"Mahmoud Jaber a fait une super pré-saison, évoque le coach Norvégien. Malheureusement, il s’est blessé juste avant la première journée et il a raté le premier match. Ce soir, il est revenu avec l’envie de montrer ses qualités à Geoffroy-Guichard."

Content de son joueur, Horneland espère encore tirer davantage de son joueur. "Je trouve qu’il a joué avec beaucoup de passion et d’énergie. On peut encore tirer plus de lui, surtout dans l’efficacité, avec et sans ballon. C’est un joueur très actif au milieu, et je pense qu’on peut encore le faire progresser pour en faire un joueur encore plus complet."

Duffus réussi sa première avec l'ASSE !

Mais le grand motif de satisfaction ce soir, c’est sans doute Joshua Duffus. Percutant à la pointe de l'attaque, le Britanno-Jamaïcain a mis dans le vent la défense adverse durant les 45 premières minutes de la rencontre. Au point de tromper Quentin Braat peu avant la demi-heure de jeu pour l'ouverture du score (1-0, 27').

Eirik Horneland est revenu sur les raisons de son remplacement à la mi-temps. "Si vous regardez son temps de jeu ces derniers mois, il est assez réduit. On l’a lancé pour 45 minutes, histoire de le remettre dans le rythme. Ça fait quelque temps qu’il s’entraîne avec nous, mais il n’a eu que très peu de minutes en préparation avec ses partenaires. Forcément, il lui manque encore des repères pour bien s’intégrer dans le style de jeu qu’on veut mettre en place."

Certes buteur, Duffus doit poursuivre sur sa lancée pour gagner sa place dans l'effectif. "En première période, il a eu trois ou quatre occasions et il a marqué, donc c’est positif, affirme le coach Stéphanois. Maintenant, pour lui comme pour les autres, il faut qu’on les mette davantage en jambes pour qu’ils abordent les matchs dans de meilleures conditions. C’est valable pour toute l’équipe : il faut qu’ils créent des connexions ensemble. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais avec Joshua, c’est vraiment un plaisir de travailler au quotidien."