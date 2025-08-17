3 mois après la relégation, l'ASSE retrouvait son Chaudron ce samedi soir face à Rodez lors de la 2ᵉ journée de Ligue 2. Les stéphanois se devaient de bonifier le point pris à Laval le week-end dernier. Une rencontre qui sonnait aussi comme celle de la confirmation de la bonne performance de certains en Mayenne. Voici le tops/flops de la rédaction de Peuple-Vert.fr.

À Laval, certains stéphanois ont réalisé une bonne première. Aïmen Moueffek a notamment réalisé une prestation aboutie. Lorsqu'il est en forme, le marocain est indéniablement l'un des meilleurs milieux de Ligue 2. Reste désormais à savoir si son physique lui laissera enfin le droit d'exprimer son football cette saison. Le trio offensif de l'ASSE était également en vue en Mayenne. Les 3 attaquants titulaires ont chacun ouvert leur compteur buts cette saison. A contrario, Mickaël Nadé était passé à côté de son match et se devait de se rattraper hier soir face au RAF.

L’ASSE avait besoin de se rassurer après un nul frustrant concédé à Laval lors de la première journée (3-3). Mission accomplie devant plus de 30 000 spectateurs au stade Geoffroy-Guichard. Les Verts, solides défensivement et réalistes offensivement, se sont imposés avec la manière contre une équipe de Rodez longtemps accrocheuse. Si plusieurs individualités se sont particulièrement distinguées, certains éléments invitent tout de même à la prudence.

Top 1 : Jaber, une prestation pleine de promesses

Pour sa première à Geoffroy-Guichard, Mahmoud Jaber a convaincu. Positionné dans l’entrejeu, l’international israélien a rayonné par son activité et sa justesse technique. Il a multiplié les projections vers l’avant et s’est offert le but du break (47e), une frappe du gauche au ras du poteau qui a mis son équipe sur les rails d’un succès net.

Outre son apport offensif, Jaber s’est montré appliqué dans la récupération, compensant plusieurs pertes de balles dangereuses de ses partenaires. Ce premier match à domicile confirme qu’il pourrait rapidement devenir un élément clé du dispositif de Horneland.

Top 2 : Boakye, le métronome de l’attaque

S’il n’a pas marqué, Augustine Boakye a été l’un des hommes forts de la rencontre. Très disponible entre les lignes, il a su faire la différence par ses dribbles et ses accélérations. Son entente avec Duffus puis avec Cardona a donné du rythme au jeu offensif des Verts.

C’est d’ailleurs sur une action initiée par lui que Davitashvili a inscrit le quatrième but (78e). Boakye a livré un match complet, confirmant sa montée en puissance après une saison 2024-2025 marquée par plusieurs blessures. Pour l’ASSE, son retour à ce niveau est une excellente nouvelle.

Top 3 : Nadé, une réaction attendue

Critiqué après son match délicat à Laval, Mickaël Nadé avait à cœur de se racheter. Le défenseur central a répondu présent en signant une prestation sérieuse et rassurante. Bien épaulé par Chico Lamba, il a multiplié les interventions décisives dans sa surface, notamment en seconde période face aux rares incursions ruthénoises.

Sa présence et son sens de l’anticipation ont permis à l’ASSE de rester solide, même lorsque Rodez a tenté de réagir. Cette performance doit désormais servir de référence à Nadé, qui sera attendu au tournant lors des prochains matchs.

Top 4 : Le Chaudron a fait la différence

Impossible de ne pas évoquer l’ambiance. Pour cette première à domicile en Ligue 2, Geoffroy-Guichard a encore une fois répondu présent. 33 051 spectateurs ont poussé leur équipe et offert un soutien inconditionnel du début à la fin du match. Exceptionnel pour une équipe reléguée il y a quelques semaines...

L’ouverture du score de Duffus (27e) a mis le stade en fusion, et ce ne sont pas les buts de Jaber, Cardona et Davitashvili qui ont fait retomber l'intensité. Si les performances restent à ce niveau, l’ASSE pourra compter sur ce douzième homme tout au long de la saison.

Le flop : des sueurs froides avant la pause

Si le score final est flatteur, tout n’a pas été maîtrisé. En première période, l’ASSE a concédé plusieurs occasions nettes, notamment cette frappe de Mendes sur le poteau (17e) et un face-à-face remporté par Larsonneur. Ces situations ont rappelé les fragilités aperçues à Laval.

Certes, la charnière centrale a montré plus de sérénité dans la gestion des duels, mais l’équipe a parfois manqué de rigueur dans l’équilibre défensif. Face à des adversaires plus réalistes, ces flottements auraient pu coûter cher.

La victoire (4-0) reste éclatante et offre un bol d’air bienvenu après une préparation mouvementée et un nul inaugural frustrant. Les recrues ont déjà trouvé leurs marques : Duffus a marqué, Jaber a brillé, Davitashvili a rassuré sur son implication. De quoi nourrir de solides espoirs pour la suite.

Cependant, ce match rappelle aussi que l’ASSE devra encore progresser dans sa gestion défensive pour tenir son rang parmi les candidats à la montée. Le déplacement à Boulogne-sur-Mer, samedi prochain, constituera un nouveau test.