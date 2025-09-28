Saint-Étienne est tombé pour la première fois de la saison, ce samedi soir, face à Guingamp (2-3). Dans un Chaudron plein, les Verts ont cédé après un scénario frustrant qui relance totalement la lutte en tête de Ligue 2. Avec cette contre-performance, l’ASSE perd son statut de leader au profit de Troyes. Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4)

Un match très compliqué pour le gardien stéphanois. S’il a sorti quelques ballons dangereux, il a surtout manqué de sérénité sur les buts encaissés, notamment sur le second où il repousse dans les pieds adverses. Trop fébrile dans ses relances, il n’a pas aidé à rassurer sa défense. Une soirée à oublier.

Maxime Bernauer (1)

Match cauchemar pour le latéral, sanctionné d’un carton rouge après un geste d’énervement totalement évitable. Déjà averti en première période, il a symbolisé la nervosité des Verts. Son exclusion a plombé toute chance de retour dans les derniers instants.

Chico Lamba (4)

Solide par moments, il a néanmoins commis quelques erreurs techniques qui auraient pu coûter cher. Son carton en fin de match illustre une prestation brouillonne. Pas catastrophique, mais loin de son niveau. On attend toujours plus de sa part.

Ebenezer Annan (4)

Toujours généreux dans ses courses, mais souvent mis en difficulté défensivement. Il a peiné à contenir les vagues guingampaises et a dû céder sa place. Encore trop d’irrégularité dans son jeu.

Florian Tardieu (5)

Quelques passes justes et un centre décisif pour la réduction du score de Nadé. Mais globalement, son influence dans le jeu a été trop intermittente. Il n’a pas réussi à stabiliser le milieu stéphanois comme il en a l’habitude.

Aïmen Moueffek (5)

De retour dans le onze, il a montré de l’envie et tenté de casser les lignes par ses courses. Mais son impact a diminué au fil des minutes. Remplacé assez tôt pour apporter du sang frais au milieu.

Mahmoud Jaber (5)

Présent à la récupération, il a néanmoins manqué de précision dans ses transmissions. Auteur d’une frappe intéressante en première mi-temps, il s’est ensuite éteint. Un match correct mais sans relief.

Zuriko Davitashvili (2)

Invisible ou presque. Le Géorgien n’a jamais pesé sur le match, multipliant les mauvais choix et les pertes de balle. Remplacé logiquement dès l’heure de jeu après une prestation indigente.

Augustine Boakye (5)

Chanceux sur son but, dévié par deux défenseurs, mais il a eu le mérite de tenter. Pour le reste, trop de déchet dans ses prises de balle et ses frappes. Son activité n’a pas suffi pour masquer ses imprécisions.

Lucas Stassin (4)

Peu trouvé par ses coéquipiers, il s’est battu mais sans réussite. Sa meilleure occasion a été bien sortie par Bartouche. Une performance frustrante après son excellent début de saison.

⭐ Mickaël Nadé (6)

Le seul Stéphanois vraiment à la hauteur. Défensivement, il a tenu son rang et signé plusieurs interventions importantes. Surtout, il a redonné espoir aux siens en marquant de la tête en fin de match. Un des rares à sauver la soirée.

👔 Eirik Horneland (2)

Le coach norvégien s’est raté dans ses choix et dans sa gestion. Son équipe a montré trop de fébrilité et d’imprécision pour espérer mieux. Son manque de réactivité dans les changements interroge, surtout dans un match où l’ASSE n’a jamais semblé dans le rythme.

