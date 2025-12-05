Ce samedi soir, l’ASSE va se déplacer à Dunkerque pour le compte de la 16ᵉ journée de Ligue 2. Les Verts, seconds au classement, souhaitent maintenir la pression sur l’ESTAC, leader avec deux points d’avance. Avant ce match, Eirik Horneland a pris la parole devant les médias. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "On a la chance d'avoir des joueurs qui sont assez polyvalents et avec cette profondeur de banc. C'est un vrai avantage. L'enjeu, c'est surtout d'arriver à faire bien jouer ces joueurs ensemble, d'arriver à trouver de la continuité sur la longueur. On a un effectif assez fournie, même peut-être un peu trop, et l'enjeu c'est vraiment de trouver le bon équilibre au sein de cette équipe.

Depuis le début de saison, on a aussi aidé à développer quelques joueurs du centre de formation. Je pense à Paul Eymard, Kévin Pedro, à Luan Gadegbeku, Nadir El Jamali, qui ont accumulé du temps de jeu et de l'expérience. C'est une chance pour nous. Je suis assez impressionné par leur progression, par ce qu'ils sont capables de produire à l'entraînement et en match avec l'équipe première."

Interrogé ensuite sur ses échanges avec la cellule de recrutement, Eirik Horneland s'est montré très bref. Habituellement très habile en communication, il a cette fois-ci laissé transparaitre une forme d'incompréhension, voire de mécontentement : "Non, nous ne sommes pas en contact. Il n'y a rien d'autre à ajouter, non ?"

"Et sur le match qui nous attend contre Dunkerque, je trouve que c'est une équipe qui est forte, qui a atteint les barrages la saison dernière et qui reste sur de bonnes prestations. Leur compteur de points a moins d'unité que ce qu'il devrait avoir, vu le football qu'ils pratiquent. C'est une équipe qui a un vrai bon style de jeu, qui est très bien entraînée et qui a la chance d'avoir des joueurs impactants. Cette équipe qui est arrivée jusqu'en demi-finale de Coupe de France, c'est vraiment une équipe très difficile à affronter.

Dunkerque et l'ASSE sont deux équipes joueuses, avec une manière d'approcher les rencontres assez similaires, avec cette volonté de jouer offensif. Il va y avoir beaucoup de respect entre les deux équipes. Le meilleur l'emportera certainement."

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : "Maxime Bernauer ? C'est regrettable qu'on n'ait pas pu compter sur Max. Regrettable pour nous comme pour lui. Mais depuis le début de la saison, il a enchaîné quelques petites blessures au genou ou au mollet. C'est un joueur qui aurait dû jouer beaucoup plus depuis le début de la saison.

Je pense qu'il est en train de s'améliorer. Il a montré un grand potentiel dans certains matchs. Face à Pau, quand il est revenu de blessure, quand on a gagné 6-0, il avait un très bon match. Il avait un bon match contre Le Mans. Il a eu plusieurs bons matchs. Maintenant, il faut obtenir de la régularité dans les entraînements et les matchs. Je suis vraiment heureux de l'avoir à Saint-Etienne.

Avoir un défenseur central qui est à l'aise avec le ballon, capable de relancer l'équipe, c'est très important pour notre style de jeu.

Maxime a fait de bonnes rencontres quand on a fait appel à lui pour dépanner les absences de Joao Ferreira et Ebenezer Annan. Il a montré toute sa polyvalence parce que c'est un joueur intelligent, technique, un vrai bon joueur de football. Il a aussi la vitesse comme qualité. Il nous a aidés dans notre construction du jeu. Mais je pense que lui se voit vraiment comme un défenseur central.

J'insiste, il a vraiment fait de très bons matchs sur le côté, que ce soit du côté gauche et droit. C'est vraiment un avantage pour nous, à un moment où on avait vraiment besoin de joueurs à ces postes. Mais je pense vraiment que personnellement, il se voit vraiment comme un défenseur central et c'est là où il veut progresser le plus. On le considère vraiment comme un défenseur central qu'on peut éventuellement utiliser sur les côtés quand il manque des joueurs."