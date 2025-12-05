La 16e journée de Ligue 2 se profile. Le classement est si resserré que chaque résultat pourrait modifier à la fois le podium, la zone de barrage et la lutte pour le maintien. Du duel entre Dunkerque et Saint-Étienne à la tentative d’échappée de Troyes, en passant par les ambitions du Red Star et de Reims, l'opération sauvetage de Bastia, il faudra suivre chaque rencontre.

Troyes jouera samedi après-midi face à Rodez. Les Aubois comptent deux points d’avance sur l’ASSE et semblent lancés dans une dynamique solide, largement entretenue par Tawfik Bentayeb, co-leader du classement des buteurs avec huit réalisations en neuf matches seulement. Son efficacité est saisissante : aucun autre joueur du championnat n’affiche un ratio comparable. Un succès mettrait une pression immédiate sur les Verts, attendus le soir à Dunkerque.

Les Verts pour marquer un grand coup dans le Nord

Ce déplacement dans le Nord est probablement l’affiche la plus excitante de cette journée. Saint-Étienne possède la meilleure attaque du championnat avec 33 buts, portée par Davitashvili, Cardona ou encore Duffus, pendant qu’Augustine Boakye, déjà auteur de cinq passes décisives, reste un élément central de l'animation offensive stéphanoise. Mais Dunkerque, neuvième, se moque du classement. Le club reste sur une série d’invincibilité et s’est surtout construit une identité de jeu osée et maîtrisée, portée par un duo Bardeli-Essimi qui brille dans les statistiques comme rarement à l’USLD. Bardeli pointe à six buts et trois passes, Essimi suit avec cinq réalisations et trois offrandes : une double menace qui pourrait peser lourd dans le rapport de forces face aux Verts.

Le haut de tableau n’attend qu’un faux pas de l’ASSE pour se réorganiser. Le Red Star, un point derrière les Stéphanois, se déplace à Bastia, bon dernier et déjà en grande difficulté défensive. Les Audoniens, emmenés par Damien Durand (huit buts, autant que Bentayeb), peuvent frapper un grand coup s’ils ramènent plus que des regrets du Furiani. Dans le même temps, Reims reçoit Laval et ne cache plus ses ambitions. Avec Keito Nakamura, auteur de six buts, le SDR a les moyens de s’installer durablement dans le carré de tête.

Bastia : à la vie, à la mort face au Red Star !

Derrière, Guingamp et Annecy s’affronteront dans un match d’équipes qui n’ont rien à perdre. Louis Mafouta, sept buts, incarne les Bretons, pendant que Clément Billemaz continue d’être le dépositaire du jeu annécien avec ses quatre passes décisives. Ce duel-là pourrait offrir un vainqueur surprise dans la course au top 5.

Le bas de tableau joue gros également. Bastia, qui n’a gagné qu’une fois cette saison, doit impérativement enrayer une spirale qui le condamnerait prématurément. Grenoble et Nancy, englués en deuxième partie de tableau, affrontent respectivement des adversaires qu’ils doivent battre pour respirer.