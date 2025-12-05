Les grands changements continuent dans les rangs de l'ASSE. Après une saison d'observation pour Kilmer, de nombreuses nouvelles arrivées ont été constatés. Tout d'abord, comme nous vous l'annoncions en exclusivité sur notre site, la cellule de recrutement a été copieusement garni avec cinq arrivées. Aussi, le secteur sportif a été chamboulé avec des préparateurs physiques, directeur de la performance, psychologue sportif. En d'autres termes, le club voit de nombreuses nouvelles têtes cohabiter.

Le club vit une transition forte dans son secteur médical également. La direction a acté un changement majeur. Une figure historique va s'en aller. Une nouvelle expertise arrive. Après 30 ans de présence à L’Etrat, Hubert Largeron, kiné en poste depuis 1995, va bientôt quitter l’ASSE. Son départ marque un tournant pour le staff. Les Verts ont déjà trouvé son successeur. Il arrive de l’INF Clairefontaine, référence nationale en formation. Le club prépare une nouvelle ère autour de la performance. Les coulisses continuent de bouger.

Le départ d’Hubert Largeron, une page de l’ASSE qui se tourne

Le départ d’Hubert Largeron crée une onde de choc à Saint-Étienne. Le kinésithérapeute était l’un des visages les plus familiers du staff. Trois décennies au service du club. Des générations de joueurs passées entre ses mains. Une relation quotidienne avec les vestiaires. De la confiance construite au fil des saisons. Sa présence incarnait une forme de continuité et de stabilité. À 60 ans, c'est donc un sacré chapitre qui va se cloturer pour lui. Aussi, le club envisage de se séparer d'un deuxième kiné : Thomas Bernier. Bien que pas encore partis, les deux sont sur le départ.

La nouvelle direction souhaite toutefois restructurer chaque secteur. Le médical n’y échappe pas. Le choix a été fait de renouveler les profils, d’apporter une approche plus moderne et d’intégrer davantage de méthodes liées à la performance. Largeron quitte ainsi le club après une carrière marquée par son professionnalisme et son implication. Un départ symbolique, qui illustre l’ampleur des changements en cours à L’Etrat.

Un kiné de l’INF Clairefontaine pour ouvrir une nouvelle ère

Pour remplacer Largeron et Bernier, l’ASSE n’a pas attendu. Selon nos informations, un kinésithérapeute de l’INF Clairefontaine va rejoindre le staff. Il s'agit de Romain Maillé. Il a déjà évolué avec plusieurs structures du football dont notamment l'équipe de France U20, le centre de formation de l'Olympique Lyonnais avant d'être à Clairefontaine depuis 2023. Aussi, il a connu le FC Valence ou le FC Lorient lors de son cursus de formation. Il incarnera donc l'un des nouveaux visages du staff médical.

Son arrivée pourrait être suivie par une ou deux autres selon nos informations.

La sortie d’Hubert Largeron et l’arrivée d’un spécialiste de Clairefontaine illustrent parfaitement la direction prise par Kilmer : professionnaliser, moderniser et faire entrer le club dans une nouvelle dynamique. Le grand ménage se poursuit, et le secteur médical n’y fait pas exception.