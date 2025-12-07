L'entraineur de l'ASSE Eirik Horneland s’est exprimé après le tirage au sort du groupe I du Mondial 2026. Sa Norvège natale retrouvera la France, le Sénégal et un barragiste.

La sélection de Norvège est fixée. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 a placé le pays scandinave dans le groupe I, en compagnie de l’équipe de France, du Sénégal et du vainqueur de la voie 2 des barrages intercontinentaux (Bolivie, Suriname ou Irak).

Un groupe relevé, mais qui n'effraie pas Eirik Horneland. Le coach de l’AS Saint-Étienne, lui-même norvégien, reste confiant dans les capacités de sa sélection nationale à se hisser en phase finale.

"La France, l’une des meilleures équipes au monde"

Interrogé en conférence de presse après la défaite de l'ASSE à Dunkerque, le technicien stéphanois a livré son ressenti avec réalisme… et une pointe d’optimisme.

"C’est un tirage difficile pour la Norvège, puisqu’on va rencontrer la France, l’une des meilleures équipes au monde, avec une grande histoire et une équipe très expérimentée. Il y aura aussi le Sénégal, qui a beaucoup de joueurs talentueux, qui jouent dans des championnats européens très relevés."

Horneland : "La Norvège est en confiance en ce moment"

Malgré la présence de deux grosses nations, Eirik Horneland rappelle que la Norvège progresse à grande vitesse et reste sur des résultats positifs.

"Mais l’équipe de Norvège est en confiance en ce moment. Elle sort d’une phase de qualification plutôt bonne. La sélection a réussi à battre l’Italie 7-1 sur deux matchs. Elle possède des joueurs clés qui sont très forts, comme Haaland et Ødegaard. Et la Norvège, c’est une bonne nation de football, qui est clairement en progression."

"La France est sûrement la meilleure équipe du groupe. Mais on va voir si la Norvège peut faire quelque chose contre le Sénégal et les autres équipes de la poule."