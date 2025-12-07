Une défaite frustrante face à Dunkerque, un staff médical qui va évoluer, un vestiaire qui se dévoile et une sanction disciplinaire qui tombe… La semaine de l’ASSE a encore été dense. Retour sur les quatre faits majeurs avant une prochaine semaine très importante avec comme point d'orgue, la réception de Bastia.

ASSE-Dunkerque : une occasion manquée qui fait très mal

Les Stéphanois ont subi une nouvelle défaite face à Dunkerque, dans un match pourtant crucial qui aurait pu leur permettre de prendre la tête de la Ligue 2. Une déception de plus pour les Verts, malgré de nombreuses absences, notamment dans le secteur offensif.

Mais les blessures n’expliquent pas tout. La première période a été particulièrement terne, sans réelle occasion franche. Au retour des vestiaires, l’ASSE s’est montrée un peu plus entreprenante devant la cage de Niflore. Pourtant, c’est Dunkerque qui a su faire la différence en fin de rencontre grâce à Bardelli, joueur un temps annoncé du côté de Saint-Étienne lors du dernier mercato.

Cette défaite fait mal au classement, mais surtout au regard du contenu proposé : beaucoup de possession, un certain contrôle, mais trop peu d’intensité, de créativité et d’envie pour véritablement emballer le match.

Le staff médical bouleversé : départs et arrivée d’un spécialiste de Clairefontaine

Après de nombreux mouvements dans le secteur du scouting puis au sein du département performance, c’est désormais le staff médical de l’ASSE qui connaît de profonds changements selon nos informations. Après trente années passées au club, Hubert Largeron quitte l’institution pour se consacrer à ses projets personnels. Thomas Bernier, également kinésithérapeute, va lui aussi s’en aller.

Pour remplacer Largeron, les dirigeants stéphanois ont choisi de se tourner vers Clairefontaine. Romain Maillé, 29 ans, devrait rejoindre le club. Le kinésithérapeute a déjà exercé dans des environnements variés, en club comme en sélection nationale, et s’est forgé une solide réputation.

Apprécié pour sa précision et son expertise, il arrive avec l’objectif de moderniser les méthodes médicales stéphanoises. Son arrivée pourrait être suivie par une ou deux autres recrues dans le même secteur.

Le vestiaire de l'ASSE vu de l’intérieur : révélations de Maxime Bernauer

Dans une interview accordée à Ligue 2, Maxime Bernauer a levé le voile sur l’ambiance qui règne au sein du vestiaire stéphanois.

Pour commencer, le défenseur a été invité à désigner le joueur le plus technique de l’effectif. S’il estime qu’aucun ne survole véritablement le groupe, il cite tout de même Miladinovic et Ferreira pour leurs qualités balle au pied. Il souligne également que Gautier Larsonneur, le capitaine, est le joueur le plus vocal et le véritable relais du coach dans le vestiaire.

Ben Old est, lui, félicité pour son état d’esprit irréprochable. Le Néo-Zélandais travaille énormément, ce qui plaît particulièrement à Horneland. Bernauer le décrit même comme « le chouchou du coach ».

Florian Tardieu occupe également une place importante dans le groupe. À 33 ans, son expérience dans différents contextes constitue un atout précieux pour ce vestiaire jeune.

Bernauer le qualifie aussi de l’un des joueurs les plus drôles de l’équipe, un trait que l’on retrouve dans les vidéos Inside où il apparaît régulièrement avec des interventions toujours légères et spontanées.

Sanction disciplinaire : le Kop Nord fermé et un huitième explosif en Coupe de France

Geoffroy-Guichard va subir une fermeture partielle après l’usage d’engins pyrotechniques lors du match face à Nancy. Le sursis qui pesait sur l’une des tribunes a été révoqué : le Kop Nord sera ainsi fermé pour les deux prochaines rencontres.

En Coupe de France, le tirage au sort a désigné l’OGC Nice comme prochain adversaire de l’ASSE. Plongé en pleine tempête médiatique, le club azuréen devra disputer la rencontre à l’Allianz Riviera… mais à huis clos, le stade étant fermé au public. Reste à savoir si les Stéphanois sauront tirer profit de cette atmosphère tendue chez leurs adversaires