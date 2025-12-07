Nice tombe à Angers et s’enfonce dans une crise profonde. Entre boycott des supporters, tensions internes et carton rouge de Tom Louchet, le Gym arrive de plus en plus affaibli avant d’affronter l’ASSE en Coupe de France.

Nice vit une période noire. Battus 1-0 par Angers, les Aiglons ont enchaîné une septième défaite de suite toutes compétitions confondues. Une semaine après les incidents avec leurs supporters, le climat reste explosif. Avant même le coup d’envoi, le match avait déjà commencé. Le stade sonnait creux après l’appel au boycott, largement suivi. Les spectateurs présents ont copieusement sifflé les joueurs, dès l’échauffement.

L’ambiance s’est encore tendue à l’entrée des équipes. Les maillots floqués au nom de Jérémie Boga et Terem Moffi, encore marqués par les événements de la semaine passée et toujours en arrêt, ont déclenché une nouvelle vague d’indignation. Nice a donc débuté la rencontre dans un climat hostile, qui n’a cessé de peser sur un groupe en plein doute.

Sur le terrain, le Gym a encore montré ses limites. Peu d’idées, peu de mouvement, peu de révolte. Puis la 52e minute a tout fait basculer. Tom Louchet est expulsé après intervention du VAR. Une semelle dangereuse sur Ekomié, sanction logique. Le milieu devrait manquer le match de Coupe de France contre l’ASSE dans deux semaines, un vrai coup dur pour un effectif déjà en souffrance.

Cette nouvelle défaite plonge Nice un peu plus dans la crise. Et l’ASSE, qui observe la situation de près, sait que ce contexte peut jouer un rôle dans le 9e tour de Coupe de France. Les Verts n’arriveront pas favoris, mais les certitudes niçoises s’effritent de semaine en semaine.

Nice diminué avant d'affronter l’ASSE

À cela s’ajoutent plusieurs absences liées à la CAN, qui compliquent encore la préparation niçoise. Yehvann Diouf et Antoine Mendy devraient rejoindre le Sénégal. Ali Abdi est pressenti avec la Tunisie. Terem Moffi pourrait être appelé avec le Nigeria.

D’autres joueurs comme Jérémie Boga, Sofiane Diop ou Hicham Boudaoui sont également concernés. Le Gym devrait donc présenter un groupe remodelé au moment d’affronter les Verts. Une configuration qui ouvre la porte à un vrai coup à jouer pour l’ASSE, surtout face à un adversaire en perte totale de confiance.