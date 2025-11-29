L’ASSE retrouve son Chaudron ce week-end, une semaine après la réception de Nancy. Les Verts veulent poursuivre leur aventure en Coupe de France en s’imposant face à Ecotay Moingt, club de R3. Les hommes d’Eirik Horneland accueillent le petit poucet, basé à une trentaine de kilomètres de Geoffroy Guichard. Voici la compo probable des stéphanois pour cette partie.

Sur une dynamique positive avec trois victoires consécutives toutes compétitions confondues, l’ASSE veut enchaîner dans le Chaudron face à l’USEM. Largement favoris, les Verts entendent bien confirmer leur statut contre le petit poucet de la compétition. La fête s’annonce belle à Geoffroy Guichard entre deux clubs ligériens.

L’ASSE privée de plusieurs cadres

Avant d’accueillir l’US Ecotay Moingt, Eirik Horneland s’est présenté en conférence de presse et a indiqué que plusieurs cadres manqueraient la rencontre. Lucas Stassin fait partie des blessés et devrait être forfait pour plusieurs semaines. La sentence est la même pour N’Guessan. Comme le belge, le jeune stéphanois est touché au mollet et ne devrait pas revenir avant janvier. Le coach de l’ASSE doit également toujours composer sans Joshua Duffus. Le retour de l’ancien de Brighton aux séances collectives est attendu mardi. Zuriko Davitashvili était malade cette semaine.

Touchés au genou il y a quelques semaines, Maxime Bernauer et João Ferreira ont retrouvé le onze, la semaine dernière. L’ASSE pourra bien compter sur le portugais, mais l’incertitude plane concernant l’ancien du Dynamo Zagreb. Maxime Bernauer est bien dans le groupe pour cette partie. Chico Lamba est quant à lui toujours en phase de reprise et manquera la rencontre, comme Lassana Traoré. Aïmen Moueffek est également hors groupe.

Maubleu enchaîne en coupe

Titulaire à Dijon, face à Quetigny, Brice Maubleu va enchaîner lors de ce 8ᵉ tour de Coupe de France. Le portier venu de Grenoble va à nouveau avoir l’opportunité de débuter face à Ecotay Moingt, ce samedi soir.

En défense, Eirik Horneland devrait titulariser Dennis Appiah sur le côté droit de la défense. L’ancien caennais devrait suppléer Joao Ferreira sur le couloir droit. Le portugais devrait basculer dans l’axe aux côtés de Kévin Pédro. Le coach de l’ASSE devrait profiter de cette rencontre pour faire souffler Mickaël Nadé, titularisé à chaque rencontre depuis le début de saison. À gauche, Ebenezer Annan devrait être à nouveau aligné.

De la rotation au milieu

Au poste de numéro six, Eirik Horneland devrait aligner Igor Miladinovic. Privé de Jaber et de Gadegbeku, l’entraîneur de l’ASSE devrait réitérer son choix de la seconde période face à Quetigny en alignant le serbe à ce rôle. Le norvégien avait alors expliqué que son jeune milieu apportait plus de rythme et donnait plus de tempo à son équipe.

À ses côtés, un joueur issu du centre de formation devrait débuter. Paul Eymard devrait enchaîner après sa belle prestation à Dijon, il y a deux semaines. Le jeune milieu avait ouvert la marque face à Quetigny sur un excellent service d’Aïmen Moueffek. Le milieu marocain formé au club est absent pour cette partie. C’est Florian Tardieu qui devrait compléter le milieu stéphanois.

Un 9 inédit pour l’ASSE

En attaque, Eirik Horneland devrait également faire souffler Augustine Boakye. Très utilisé depuis le début de la saison, le ghanéen ne devrait pas retrouver la pointe de l’attaque ce soir. Privé de Stassin, Duffus et N’Guessan, l’entraîneur de l’ASSE devrait compter sur Nadir El Jamali pour évoluer en pointe ce soir.

Le jeune joueur formé à l’ASSE devrait être accompagné d’Irivin Cardona sur l’aile droite. L’international maltais est en forme depuis plusieurs semaines et devrait continuer d’engranger du temps de jeu. Ce qui pourrait également être le cas de Ben Old. Le néo-zélandais est peu utilisé cette saison et devrait avoir l’opportunité de débuter à gauche face à l’USEM dans le Chaudron.