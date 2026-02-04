Récemment remercié par l'ASSE, Eirik Horneland avait accordé une longue interview à Onze Mondial publiait cette semaine en ligne. Plusieurs éléments restent interessant à souligner. Extraits.

Eirik Horneland (ex-entraîneur de l'ASSE) : "J’étais défenseur central, mais l’idée de mon équipe était d’être la meilleure équipe sur le terrain. Elle voulait développer un jeu attractif, tourné vers l’attaque. Un style offensif. Il y a la compétition, mais je veux voir la beauté du football. Et la beauté du football, c'est la créativité, les joueurs intelligents connectés entre eux pour faire la différence, l’aspect physique."

Des joueurs intelligents chez les Verts

Eirik Horneland (ex-entraîneur de l'ASSE) : "J’adore travailler avec des joueurs intelligents. C’est si simple d’avoir des joueurs capables de résoudre des situations sur et en dehors du terrain. Le football, c’est ça. Tu peux donner à tes joueurs un cadre, une idée de jeu, mais les joueurs ont aussi une certaine liberté pour s’épanouir dans ce cadre.

Des joueurs intelligents ? Il y en a beaucoup. À Saint-Étienne, je pense à des joueurs comme Boakye, Stassin, Miladinovic, Tardieu… Ils ont une idée très claire de comment résoudre des situations de jeu. Ce sont des joueurs qui améliorent les joueurs autour d’eux. Ils ont une certaine présence."

L'ASSE a-t-elle besoin de temps ?

Eirik Horneland (ex-entraîneur de l'ASSE) : "Combien d’années pour tirer le maximum d’une équipe ? Il n’y a pas de loi établie. Cela va dépendre des joueurs, évidemment. Cela dépend de la compétition aussi. Mais si on regarde d’ici six mois, je pense que l'équipe jouera avec une idée plus claire. Le temps va nous rendre meilleurs. Si tu ne lâches pas les joueurs, tu verras les progrès de l’équipe et des joueurs, qui auront plus confiance en ce que nous voulons développer. Après, il faut aussi pouvoir garder la même équipe. Car plus il y a de changements, plus cela retarde les progrès. Heureusement, nous avons des joueurs comme Nadé, Tardieu, Moueffek, Stassin qui étaient déjà là l’an dernier. Maintenant, les nouveaux doivent s’adapter."

Horneland pan fan des causeries

Eirik Horneland (ex-entraîneur de l'ASSE) : "Les causeries ? Pour moi, ça n’est pas forcément le plus important. On communique beaucoup tout au long de la semaine. On prépare l’équipe pendant des semaines. Pour moi, c’est plus pour voir l’état mental des joueurs. Sont-ils nerveux, focalisés, concentrés, manquent-ils d’appétit ? J’essaie de trouver ensuite les bons mots, pour les réveiller, les encourager, les motiver. Ensuite, quelques mots sur ce que l’on veut mettre en place."

Source : Onze Mondial, interview réalisée avant le départ d'Eirk Hornelande de l'ASSE