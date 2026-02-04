L'ASSE traverse une période compliquée. Une crise sportive qui inquiète les supporters. Des supporters particulièrement patient après une relégation et plusieurs mois de déconvenues majeures. Ils ont décidé de communiquer tous ensemble.

Les supporters de l'ASSE serrent le poing dans la poche depuis plusieurs moi. Relégation, résultats en chute libre, ils ont décidé de publier un communiqué en commun. Le voici :

COMMUNIQUÉ COMMUN : NOUS TIRONS LA SONNETTE D’ALARME

Samedi soir, les 30 000 personnes qui garnissaient les tribunes de Geoffroy-Guichard sont ressorties bouleversées, écœurées, couvertes de honte après une énième prestation soporifique de leur club de cœur. Et pour cause, nous avons vu sur la pelouse une équipe sans valeurs, sans courage et sans une once de fierté perdre lamentablement un match face à l’ogre promu Boulogne-sur-Mer, au terme d’une soirée qui restera gravée dans les pages sombres de l’histoire de l’AS Saint-Étienne.

Si nous tenons à prendre la parole publiquement et collectivement, malgré nos différentes alertes en privé ou sur des banderoles, c’est que l’heure est grave. Nous aurions pu profiter de ces lignes pour établir des listes nominatives en distribuant quelques rares bons points tout en décernant de nombreux bonnets d’âne. Si cela nous aurait grandement soulagés et permis d’humilier ceux qui n’ont pas respecté l’institution ces derniers mois, cela aurait surtout noyé le poisson dans l’océan de défaillances qui nous ont conduits à cette situation. Notre message est clair : dans les bureaux comme sur le terrain, tous responsables !

Sur le terrain tout d’abord, nous ne nous permettrons pas de parler technique mais quand on joue à l’AS Saint-Étienne, une chose est sûre, on ne triche pas ! Or, les matchs calamiteux s’enchaînent avec des joueurs qui semblent plus concentrés sur leur vie personnelle et sur leur avenir en fin de saison que sur le rectangle vert. L’humiliation à Annecy, le fatalisme face à Bastia, le renoncement à Reims et la démission contre Boulogne-sur-Mer sont autant d’illustrations d’une équipe qui ne pense pas collectivement et n’a pas conscience de l’investissement qu’implique le fait de porter le maillot Vert.

En ce qui concerne les bureaux et la direction du club, il nous est difficile de comprendre les rôles et responsabilités entre le board français et Kilmer Sport Ventures. Si nous étions en phase d’observation après un changement de propriétaire tant attendu, 1 an et demi après, un premier bilan s’impose : malgré des moyens considérables, le club a été relégué, il peine aujourd’hui à jouer le haut de tableau en Ligue 2 et se sépare de façon aussi inédite que ridicule de son entraîneur. La direction, beaucoup trop absente et déconnectée de la réalité, a fait preuve d’un manque d’humilité criant en pensant « rouler sur la Ligue 2 ». Ce comportement nous revient aujourd’hui comme un boomerang en pleine face. Il est impératif de sortir de l’illisible « step by step » et partir en mission commando pour sauver ce qui peut encore l’être.

Il est urgent que le club se remobilise sur le terrain comme dans les bureaux. L’arrivée de Philippe Montanier doit siffler la fin de la récréation : fini les comportements d’adolescents, fini de fuir ses responsabilités, fini de souiller le maillot tous les week-ends, fini les boîtes de nuit et les caves à vin, fini les retards à l’entraînement, fini le télétravail… place aux actes, au terrain et à la rage de vaincre.

De notre côté, depuis le début de saison, le contrat est plus que rempli avec des parkages pleins et un Geoffroy-Guichard qui avoisine à chaque match près de 30 000 supporters. Ce message est donc une ultime main tendue : montrez-nous que vous êtes fiers de porter ce maillot et de diriger ce club, et le Peuple Vert répondra, comme à son habitude, présent pour remettre l’AS Saint-Étienne à sa juste place, en Ligue 1.

La balle est entre vos pieds, mais elle est surtout dans votre camp.

ALLEZ LES VERTS !"

Signé par : Magic Fans 1991, Green Angels 1992, Indépendantistes Stéphanois 98 et l'Union des Supporters Stéphanois.

Réaction attendue ce samedi pour l'ASSE !