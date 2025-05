Présent en conférence de presse à la mi-journée, Eirik Horneland s'est livré avant le dernier match de cette saison de ligue 1. Tout un Peuple derrière l'ASSE pour qu'ils s'offrent les barrages et garde un espoir de maintien.

Eirik Horneland (ASSE) : "Aïmen (Moueffek), depuis qu'il est revenu de blessure, a montré de vrais progrès. Quand il est à son top niveau physique, c'est vraiment un joueur qui est très intéressant pour l'équipe. C'est un joueur efficace dans ce championnat. Il a vraiment un bon niveau, il est doué pour arriver à garder les adversaires dans son dos. Il est aussi bon sur la conduite de balle et arriver à créer le surnombre dans les lignes adverses. Je le vois avec une forte mentalité."

ASSE - TFC, un match pour Moueffek

Eirik Horneland (ASSE) : "Aïmen Moueffek c'est aussi un joueur avec une mentalité très forte, un gros mental, qui va certainement apprécier de jouer ses rencontres avec beaucoup de pression. Sa capacité mentale est très intéressante pour le groupe. C'est aussi un joueur de la région, c'est un joueur du club, formé au club, on sait qu'il va tout donner sur le terrain samedi."

Horneland se veut prudent avec Bouchouari

Eirik Horneland (ASSE) : "Benjamin Bouchouari ? Il n’est pas entré en jeu ace à Reims, mais c'était plutôt une décision sur son état physique. Il a repris les entraînements la semaine dernière. Il n'avait que quelques séances dans les jambes. Je sais qu'il a très envie de jouer, mais on doit encore gérer cette partie physique. On a de bonnes options avec Louis Mouton aussi sur le banc, qui est en pleine forme et qui a aussi beaucoup à donner à l'équipe. Donc, on conserve toutes nos options au milieu de terrain. Au milieu de terrain, on a la chance d'avoir une concurrence entre les joueurs et une profondeur de banc sur les choix qu'on peut faire. C'est un avantage aujourd'hui qu'on a avec la ligne du milieu de terrain."