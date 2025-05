Malgré une saison chaotique et plusieurs huis clos partiels, Geoffroy-Guichard reste l’un des bastions les plus bouillants du football français. Avec une affluence moyenne de 29 760 spectateurs, l’ASSE se classe 7ᵉ du classement national en 2024-2025, confirmant l’attachement indéfectible de son public.

Quelles que soient les circonstances sportives ou institutionnelles, les supporters stéphanois ont encore répondu présent cette saison. Sur l’ensemble des 17 matchs disputés à domicile, l’ASSE a rassemblé une moyenne de 29 760 spectateurs, un chiffre remarquable dans le contexte de la lutte pour le maintien et d’une saison marquée par les sanctions disciplinaires.

Si l’on exclut les rencontres disputées à huis clos partiel (tribunes fermées), la moyenne grimpe même à 34 064 spectateurs, soit la 6ᵉ meilleure affluence de Ligue 1. Une preuve éclatante que le Chaudron reste un lieu unique, où la passion dépasse les résultats.

ASSE : Des sommets atteints

Sans surprise, les plus grosses affluences ont été enregistrées lors des grandes affiches de la saison. Le derby contre l’OL a rassemblé 40 372 spectateurs, soit la plus grande foule de l’année à Geoffroy-Guichard. Viennent ensuite les réceptions de Monaco (37 757), Paris (37 108), Lens (36 832) et Marseille (35 350), qui ont toutes rempli les tribunes dans une ambiance de feu.

Huis clos partiels : un impact à mesurer

Malheureusement, plusieurs rencontres ont été impactées par des fermetures de tribunes, conséquence des incidents survenus lors de précédents matchs. Les réceptions du Havre, de Reims et de Nantes ont vu leur affluence chuter drastiquement, avec à peine 14 000 à 17 000 spectateurs présents, loin des standards habituels du Chaudron.

Une mobilisation qui ne faiblit pas pour l'ASSE

À l’heure où l’ASSE joue sa survie en Ligue 1, le soutien populaire ne faiblit pas. La dernière rencontre face à Toulouse sera à guichets fermés, preuve d’une mobilisation totale autour du club. Peu importe le classement, les Stéphanois restent l’un des publics les plus fidèles et passionnés du pays.

Geoffroy-Guichard : Les affluences de la saison

1. AS Sain-Etienne - Lyon : 40.372

2. AS Sain-Etienne - Monaco : 37.757

3. AS Sain-Etienne - PSG : 37.108

4. AS Sain-Etienne - Lens : 36.832

5. AS Sain-Etienne - OM : 35.350

6. AS Sain-Etienne - Strasbourg : 33.043

7. AS Sain-Etienne - Montpellier : 33.008

8. AS Sain-Etienne - Brest : 32.834

9. AS Sain-Etienne - Auxerre : 31.445

10. AS Sain-Etienne - Angers : 30.566

11. AS Sain-Etienne - Rennes : 30.385

12. AS Sain-Etienne - Nice : 30.070

13. AS Sain-Etienne - Lille : 22.144 (Kop Sud fermé)

14. AS Sain-Etienne - Le Havre : 16.958 (2 Kops fermés)

15. AS Sain-Etienne - Reims : 14.201 (2 Kops fermés)

16. AS Sain-Etienne - Nantes : 14.094 (2 Kops fermés)