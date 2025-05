Grâce à un but salvateur de Sarah Cambot face à Strasbourg, l’AS Saint-Étienne féminine s’est maintenue en Arkema Première Ligue. Ainsi, les Vertes feront bien parties de championnat, toujours composé de douze équipes en 2025-2026. Ce dernier est toujours soutenu par son fidèle partenaire Arkema jusqu’en 2028.

Pour la troisième saison consécutive, les Vertes évolueront au plus haut niveau du football féminin français. Et ce, grâce à un nul accroché dans les dernières minutes face à Strasbourg (1-1), lors de l'avant-dernière journée.

Un maintien arraché sur le fil pour les Vertes

Sarah Cambot, en véritable sauveuse, a inscrit le but du maintien en toute fin de match, permettant à l’ASSE de conserver sa place parmi l’élite. La dernière journée, bien que soldée par une défaite 3-2 à Guingamp, n’a pas remis en cause ce but. Cette saison, les équipes qui descendent cette année sont Guingamp, aux côtés du Stade de Reims.

Arkema Première Ligue : un championnat en pleine évolution

Ce mardi, Arkema a officialisé la prolongation de son partenariat avec la Ligue Féminine de Football Professionnel (LFFP) jusqu’en 2028. Présent depuis 2019 en tant que sponsor titre, le groupe chimique français renforce ainsi son ancrage dans le développement du football féminin hexagonal.

« Cela fera neuf ans au total. On démontre notre fidélité. On sent une nouvelle ambition », a souligné Thierry Le Hénaff, président d’Arkema, au siège de la FFF. Des propos relayés par l'Equipe. Un signal fort envoyé aux clubs et aux fans, dans un contexte de professionnalisation accélérée de la discipline.

Ce renouvellement suit la dynamique du diffuseur Canal+, engagé jusqu’en 2029, et participe à asseoir la crédibilité de la Première Ligue féminine, récemment renommée pour mieux s’aligner sur les standards internationaux.

Une saison 2025-2026 pleine de promesses pour les Vertes

La saison prochaine s’annonce d’autant plus relevée que deux gros clubs du football français rejoignent la Première Ligue : l’Olympique de Marseille et le RC Lens.

Pour l’AS Saint-Étienne, il s’agira donc de consolider sa place parmi les meilleures, en s’appuyant sur un effectif qui pourrait être renouvelé. En place depuis la mis à pied de Laurent Mortel en début d'année, Marc-Antoine Briaht devrait laisser sa place à Sébastien Joseph. Le maintien obtenu de justesse cette saison doit servir de socle au nouveau projet.