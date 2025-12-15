Malgré un bilan décevant à mi-saison, Eirik Horneland n’est pas menacé. L’ASSE maintient sa confiance au coach norvégien, pour l’instant.

Arrivé il y a un an sur le banc de l’ASSE, Eirik Horneland peine à convaincre. En 17 journées de Ligue 2, les Verts n’ont pas trouvé la régularité attendue. Si le club reste dans le haut du tableau, la manière et les failles défensives interrogent. Pourtant, la direction stéphanoise ne prévoit pas de changer d’entraîneur à ce stade.

Un bilan en demi-teinte pour Horneland

Après 17 journées, Saint-Étienne pointe à la 2e place du classement. Sur le papier, c’est satisfaisant. Mais le détail des chiffres révèle une réalité plus contrastée.

1,76 point par match : 3e ratio de Ligue 2

: 3e ratio de Ligue 2 2,06 buts marqués/match : meilleure attaque

1,47 but encaissé/match : 14e défense du championnat

5 clean sheets seulement : trop peu pour viser plus haut

25 buts concédés : autant qu’Annecy, 10e du classement

La solidité défensive reste le talon d’Achille de cette équipe. Les erreurs de concentration, les absences de leaders sur le terrain, et une animation défensive instable pénalisent les Verts. Avec 11 joueurs différents utilisés en défense, Horneland peine à construire des repères.

Et si l’animation offensive fonctionne souvent, elle masque difficilement les failles de structure, bien identifiées par les adversaires de l’ASSE.

Horneland maintenu… malgré les doutes

Alors que les critiques fusent après cette nouvelle contre-performance face à Bastia (2-2) la direction semble rester ferme : Horneland n’est pas menacé.

Selon Le Progrès, le coach conserve le soutien de la direction, convaincue par son projet : « Recruté par Kilmer et ses datas, il a le soutien de sa direction, pas prête à se désavouer alors qu’elle revendique un « projet à long terme »

Reste à savoir si ce cap pourra être maintenu si les résultats ne suivent pas. Le retour de certains cadres et les ajustements espérés au mercato d’hiver pourraient offrir une seconde chance à cette équipe irrégulière. Mais l’ASSE n’a plus vraiment de temps à perdre si elle veut viser une remontée directe.

Horneland est donc maintenu. Pour l'instant.

Source : Le Progrès