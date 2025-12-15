La dernière semaine de l’année 2025 s’annonce intense pour l’AS Saint-Étienne (ASSE). Entre préparations, matches officiels et moments forts pour les supporters, les Verts et les Vertes seront pleinement mobilisés. L’équipe féminine accueillera Dijon samedi soir en Arkema Première Ligue, tandis que les hommes se déplaceront à Nice dimanche pour les 32ᵉˢ de finale de la Coupe de France.

Les supporters pourront assister à plusieurs séances d’entraînement ouvertes au public, visiter le stade Geoffroy-Guichard ou encore suivre les différents tirages au sort des coupes nationales.

La semaine de l'ASSE

Voici le programme complet, jour par jour, du 15 au 21 décembre :

Lundi 15 décembre

Soins et repos. Entraînement des pros féminines à huis clos

Mardi 16 décembre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h45) et des pros féminines à huis clos

Tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France féminine

Mercredi 17 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Jeudi 18 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines ouvert au public au stade Salif-Keita (10h30)

Tirage au sort des 32es de finale de la Coupe Gambardella Crédit Agricole

Vendredi 19 décembre

Entraînement des pros à huis clos et des pros féminines à huis clos

Conférence de presse avant #OGCNASSE (Coupe de France Crédit Agricole)

Samedi 20 décembre

Arkema Première Ligue (Journée 11) : ASSE - Dijon au stade Salif-Keita (21h)

ASSE.fr : Le groupe pour #OGCNASSE (Coupe de France Crédit Agricole)

Dimanche 21 décembre

Coupe de France Crédit Agricole (32es de finale) : Nice - ASSE à l'Allianz Riviera (14h45)

Deux tirages, deux matchs, la dernière semaine de l'année s'annonce chargée pour l'ASSE. Stéphanoises et stéphanois seront sur le pont avant la trève internationale. Un dernier effort avant de souffler deux semaines pour les fêtes de fin d'année. Encore de l'actualité à venir !

Source : asse.fr