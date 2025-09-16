L’ASSE a pris les 3 points ce week-end en Auvergne. Après une première période délicate, l’entrée de Lucas Stassin a fait du bien aux Verts. Le belge a delivré une passe décisive et marqué son premier but de la saison pour renverser Clermont. Retour sur les coulisses de cette rencontre dans l’Inside Match Week proposé par le club.

De retour après la trêve internationale, l’ASSE se déplaçait à Clermont pour la 5ᵉ journée de Ligue 2. Leaders avant le coup d’envoi, les Verts voulaient confirmer leur statut face à un adversaire en quête de confiance. Le début de match est équilibré : Camblan fait briller Larsonneur d’entrée, tandis que Boakye et Cardona manquent l’ouverture du score. La rencontre est hachée et, juste avant la pause, Camblan profite d’un contre favorable pour donner l’avantage aux locaux (1-0).

Au retour des vestiaires, Horneland joue un double coup de poker en lançant Stassin et Miladinovic. Le choix est payant : à la 51ᵉ, Boakye égalise d’une frappe puissante, avant que Stassin, bien servi par Cardona, ne donne l’avantage aux Stéphanois (1-2). Malgré une fin de match dominée par Clermont, les Verts résistent. Avec ce troisième succès, l’ASSE reprend son fauteuil de leader avec 11 points.

Horneland : "On est très loin du niveau acceptable. "

À l'entrainement, Eirik Horneland a rappelé les fondamentaux à ses joueurs. "L'entrainement d'hier, c'est loin de ce que ça devait être. On ne peut pas avoir cette mentalité toutes les semaines. Si on veut franchir un cap, la première étape doit se faire dans la tête. Vous êtes de bons footballeurs, mais vous renoncez trop souvent. Si la situation joue contre nous, on abandonne. (...) On doit donner plus chaque jour. C'est la seule façon d'atteindre l'excellence.

"Maintenant, le mercato est terminé. Tout dépend de nous. Ça nous concerne tous. Nous devons avant toute autre chose respecter l'institution. Saint-Étienne est une immense institution. De jouer ici, ca nous donne beaucoup. Mais ça exige beaucoup également à l'entrainement et en match. On est très loin du niveau acceptable. Hier, je n'ai même pas pris la peine d'arrêter la séance et de hausser le ton. Vous devez comprendre que ce n'est pas acceptable."

Cardona espère conserver la place de leader !

Heureux du résultat, Irvin Cardona a tout de même reconnu la petite alerte vécue par les Verts en début de rencontre à Clermont. L'attaquant espère poursuivre la dynamique actuelle.

« On s’est fait peur, c’est vrai. Avec notre système, on s’expose parfois à ce genre d’actions. Mais dans l’ensemble, on fait un très bon match, on produit beaucoup de bonnes choses et on est quand même récompensés. C’est positif pour la suite. Ce qu’on retient surtout, par rapport aux derniers matchs, c’est qu’on a réussi à tenir le score jusqu’au bout. On est premiers. Mais il faut continuer, c’est notre objectif : enchaîner les victoires pour garder cette place. »