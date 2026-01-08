Depuis son arrivée à Saint-Étienne, Eirik Horneland s’appuie sur un projet de jeu exigeant, qu’il s’efforce de faire assimiler à son groupe. S’il reste inflexible sur ses convictions de jeu, l’entraîneur norvégien de l'ASSE s’est récemment montré plus ouvert sur l’analyse des adversaires.

Arrivé en décembre 2024, Eirik Horneland n’a jamais dévié de sa ligne de conduite. Son objectif premier : faire comprendre et maîtriser son projet de jeu à ses joueurs. Toutes les séances sont pensées dans ce sens. Intensité, rythme, jeu court : les piliers de sa méthode sont clairs. C’est cette approche qui lui a permis de relancer Brann en Norvège. Et c’est pour cela qu’il a été choisi par l’ASSE.

Horneland a été recruté pour insuffler un football total, offensif et spectaculaire. Problème, l'ASSE prend trop de but depuis son arrivée. Les résultats ne sont pas encore à la hauteur des attentes, mais le coach reste persuadé que le travail finira par payer. Il ne revoit pas sa copie en profondeur. Pour lui, la progression passe par la répétition. Les semaines se suivent et se ressemblent, avec des séances bien rythmées, centrées sur la maîtrise des petits espaces et la relance propre.

Si cette régularité favorise l’automatisation des mouvements, elle peut aussi peser sur un groupe jeune, parfois en quête de nouveauté. Peu importe. Horneland assume : il ne changera pas de braquet.

Horneland : Une ouverture sur l’analyse de l’adversaire

Là où le Norvégien a fait évoluer ses méthodes, c’est sur la préparation des matchs. En octobre dernier, Peuple-Vert.fr révélait que les joueurs de l’ASSE n’étaient que très peu exposés à l’analyse vidéo des équipes adverses. Cela ne signifiait pas que le staff ne travaillait pas sur le sujet. Les analystes vidéo étaient mobilisés mais que l'information ne descendait pas forcément jusqu'au vestiaire.

Ce point a changé. Plusieurs joueurs ont fait remonter le besoin d’en savoir plus sur leurs adversaires. Horneland s’est montré à l’écoute. Désormais, des éléments précis sont transmis aux joueurs à l’approche de chaque match. Et ce depuis plusieurs semaines déjà.

ASSE : Des mises en place ajustées selon l’adversaire

Au-delà de la théorie, le staff a aussi adapté ses mises en place. Un exemple récent : avant le déplacement au Mans, l’équipe titulaire a affronté les remplaçants disposés dans un système identique à celui du club sarthois (défense à cinq). Une façon concrète de préparer le match tactiquement et d’anticiper les comportements adverses.

Rien de révolutionnaire, mais un vrai signe d’adaptation de la part d’un entraîneur parfois perçu comme rigide. Horneland reste fidèle à ses idées, mais il montre qu’il sait écouter et faire évoluer certains points de sa méthode.

Hasard ou non, l'ASSE a réalisé son premier clean-sheet depuis octobre et s'est montré plus équilibré. Reste maintenant à convertir ces ajustements en résultats concrets. C’est le prochain défi d’un technicien convaincu que le chemin est le bon.