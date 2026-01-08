La commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a rendu ses décisions très tard ce mercredi soir. Parmi elles figure une nouvelle sanction visant l’AS Saint-Étienne. Le Kop Sud du stade Geoffroy-Guichard a été sanctionné d’une fermeture partielle avec sursis, à la suite des événements survenus lors de la réception de Bastia en décembre.

La décision était attendue, elle est désormais officielle. La commission de discipline de la LFP a prononcé une sanction à l’encontre de la partie basse de la tribune Jean Snella à l’issue de l’examen du dossier du match de la 17e journée de Ligue 2 entre l’ASSE et le SC Bastia, disputé le samedi 13 décembre 2025. Les griefs retenus concernent l’usage d’engins pyrotechniques ainsi que des expressions orales constatées en tribune. La sanction prend la forme d’une fermeture partielle pour un match, assortie d’un sursis.

Dans les faits, cette sanction n’entraîne pas de fermeture immédiate du Kop Sud. Elle constitue néanmoins un avertissement clair adressé au club et à ses supporters. En cas de nouvel incident jugé similaire par la commission, la fermeture deviendrait alors effective. Habituel pour les deux kops stéphanois...

Un tifo déployé dans le kop Sud dans le viseur de la commission

Les faits reprochés remontent au début de la seconde période du match face à Bastia. Ce soir-là, le Kop Sud avait déployé un second tifo, accompagné d’un message explicitement dirigé contre la commission de discipline. Le texte affiché dénonçait la politique jugée répressive menée depuis plusieurs mois dans les stades français: "Arrêtez de tout nous interdire, on n’arrive plus à tout désobéir." Une prise de position assumée, dans un contexte marqué par une multiplication des sanctions visant les tribunes, notamment pour l’usage de fumigènes.

Ce message, combiné à l’utilisation d’engins pyrotechniques, n’a visiblement pas été apprécié par l’instance disciplinaire. Dans son communiqué officiel, la LFP précise les motifs de la sanction sans faire de distinction entre les différents éléments observés.

Les supporters de l'ASSE une nouvelle fois dans le collimateur

L’AS Saint-Étienne n’en est pas à sa première convocation devant la commission cette saison. Comme d’autres clubs, elle se retrouve régulièrement exposée en raison de l’activité de ses tribunes. Le Kop Sud, en particulier, reste un point de vigilance permanent pour les instances, tant pour son animation que pour son positionnement contestataire.

Cette sanction avec sursis s’inscrit dans une forme de continuité. Depuis le début de la saison, la LFP a durci son approche, multipliant les fermetures de tribunes, parfois totales, parfois partielles. Saint-Étienne n’échappe pas à cette ligne stricte depuis plusieurs saisons, malgré les efforts affichés par le club pour encadrer ses groupes de supporters.

Pour le club, l’enjeu est double. Il s’agit à la fois de préserver l’identité populaire de Geoffroy-Guichard et d’éviter une sanction qui pénaliserait l’ensemble de la communauté stéphanoise.