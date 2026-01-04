L'ASSE a concédé le point du nul ce samedi face au Mans (0-0). Eirik Horneland a livré son analyse de la rencontre en conférence de presse. Des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

"Avant toute chose, c'était un match difficile", soulignait le coach de l'ASSE après le nul concédé à Marie-Marvingt. "Le Mans, c’est une équipe du haut de tableau. Et les conditions de jeu n’ont rien arrangé. Contrôler le ballon avec précision, c'était compliqué."

"Je ne me satisfais pas de ce point pris, poursuit Eirik Horneland. Quand on entre sur le terrain, c’est toujours pour aller chercher les trois points." Mais l'entraineur norvégien n'a pas retenu que du négatif de la prestation des Stéphanois. "Malgré ça, on a réussi à produire quelques belles combinaisons offensives. Et surtout, les joueurs ont montré une vraie implication, une bonne attitude. Ce clean sheet, il était très important pour nous aujourd’hui."

Les Stéphanois bousculés par l'intensité imposée par Le Mans

Car face aux Manceaux, les Verts se sont confrontés à une formation agressive qui a imposé son rythme à domicile.

"C’est toujours compliqué de poser le jeu dès le départ. Le Mans nous a un peu bousculés au début. Mais une fois qu’on a réussi à poser le pied sur le ballon, à renverser le jeu, on a trouvé des espaces et on a pu sortir un peu de l’étau.

Le Mans, c’est un vrai concurrent pour la montée. On voit qu’il y a un vrai état d’esprit collectif, une organisation solide. Ils ont un style bien marqué, difficile à manœuvrer, que ce soit dans le jeu direct ou dans le jeu en général. Honnêtement, ils sont à leur place dans ce championnat."

Horneland regrette les opportunités manquées

Toutefois, l'ASSE prétendait largement à une victoire. Les Stéphanois n'ont pas manqué d'opportunités pour espérer l'emporter.

"L’efficacité fait partie de nos regrets ce soir. Mais c’est lié en grande partie à ces conditions de jeu qui rendaient les contrôles difficiles. Pourtant, on s’est créé des occasions. Des contrôles un peu longs, des frappes pas toujours cadrées… c’était ça, l’un des gros points noirs ce soir.

Mais il y a du positif. Lucas Stassin s’est procuré de bonnes situations. Il lui manque peut-être encore un peu de précision. Sa première partie de saison a été compliquée, mais aujourd’hui, on voit qu’il se donne à fond. Et je pense que ça va aller de mieux en mieux. "